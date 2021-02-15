Sosyal Medyada Ölümle ve Tecavüzle Tehdit Etti, Hemen Tutuklandı!

Sosyal medya hesabında yaptığı bir canlı yayında Hacer isimli bir kullanıcıyı “Sonun Özgecan gibi olacak” diyerek tecavüz ve ölümle tehdit eden Azerbaycan uyruklu Samir B. Adlı erkek Fatih’te yakalanarak göz altına alındı. Polis merkezine götürülen Samir B. Mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklandı.

Sosyal medya hesabında bir canlı yayın yaparken Hacer isimli bir kadını sonunun Özgecan Arslan gibi olacağını söyleyerek tecavüz edip öldürmekle tehdit eden 21 yaşındaki Samir B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya uygulaması üzerinden açtığı canlı yayında Hacer isimli bir kadını tecavüz edip ailesinin önünde öldüreceğini ve sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını söyleyen Azerbaycan uyruklu Samir B. Hakkında inceleme başlattı.

İncelemelerin ardından iddialar doğrulandı ve Beyazıt Meydanı’nda dün yakalandı ve göz altına alınmasına karar verildi. Emniyette gerekli işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevki gerçekleştirildi.

TUTUKLANDI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Samir B, savcılık tarafından verilen tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Savcılığın talebiyle gönderildiği mahkemede Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Samir B. O gece yaptığı yayında şu sözlerle açık bir şekilde Hacer adlı kadını tehdit etmişti: "O Hacer'e de söyle onu bulup kafasını keseceğim. Polise kadar gidin. Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip atacağım göle. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman benden bilsinler. Özgecan gibi olacak onun sonu. " ifadelerle herkesin kanını dondurmuştu. Sosyal medyada artan tepkiler ve polise iletilen şikayetlerin sonucunda nihayet bir kadının daha canı yanmadan tutuklanarak ceza evine gönderildi.