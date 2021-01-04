Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Sigortalılar İçin Günlük Ödeme Desteği! Sigortalıların Habersiz Olduğu SGK Ödeme Desteğinin

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) çok sayıdaki sosyal destek ödemesi ile hem sigortalıları hem emeklileri hem de sosyal güvencesi olmayan vatandaşları desteklemeye devam ediyor. SGK tarafından belirlenen şartları taşıyan herkese günlük ve aylık olarak çok sayıda ödeme desteği sağlanıyor. Ancak vatandaşların habersiz olduğu bu SGK ödemeleri hakkı genellikle boşa gidiyor.

Türkiye’de vatandaşın sosyal güvence altında olmasını sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından pek çok farklı ödeme gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler ile vatandaşların yasal olarak hak ettiklerini alabilmeleri ve yanı sıra sosyal güvence altında olmaları sağlanıyor. SGK ödemeleri arasında pek çok farklı koşula istinaden yapılan ödemeler bulunuyor. SGK tarafından açıklanan ödemeler arasında iş dünyasında varlığı daha yaygın hale getirilmeye çalışan kadınlar için sağlanan emzirme ödeneği bulunuyor. Ayrıca yeni doğan çocuk ödemesi gibi SGK tarafından sağlanan daha çok sayıda ödeme de bulunuyor.

SGK’dan Emzirme Ödeneği Desteğinin Şartları ve Başvuru Yöntemleri

SGK Geçici İş Göremezlik Maaşı Şartları

Türkiye’de kadın istihdamın arttırılması yönünden teşvikler bir bir açıklanmaya devam ediyor. SGK tarafından açıklanan son teşvik ile242 TL’ye kadar ödenek alabilme hakkına sahip olabiliyor. SGK bünyesinde SSK ve Bağkur sigortalısı olarak çalışan kadınlar SGK emzirme ödeneği alabiliyor. Yeni doğan çocuk için SGK tarafından gerçekleştirilen bu ödenekten bir defaya mahsus olarak faydalanılabiliyor. 2021 yılıiçin 11.84% oranında bir artış gerçekleştirildi. Böylelikle kadın sigortalılar emzirme ödeneği olarak 242 TL alabiliyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için en az 120 gün sigorta prim ödemesi yapılmış olması gerekiyor.

SGK ödemeleri arasında SGK geçici iş göremezlik ödemesi de bulunuyor. SGK bünyesinde sigortalı olan tüm çalışanlar meslek hastalıkları ve iş kazaları nedeni ile iş gücü kaybı yaşaması durumunda SGK’dan geçici iş göremezlik maaşı alabiliyor. Geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için vatandaşın aktif sigortalılığının bulunması, iş gücü kaybına neden olan etkenin çalışma sırasında meydana gelmesi ve yetkili hastaneden rapor alınmış olması gerekiyor. Bu şartları sağlayanlara 62.77 TL günlük hesap üzerinden geçici iş göremezlik maaşı hesaplama yapılıyor.

961 TL SGK Cenaze Ödeneği

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı olarak çalışan kişilerin meslek hastalıkları veya iş kazası nedeni ile hayatını kaybetmesi durumunda yasal hak sahiplerine cenaze ödeneği desteği sağlamaktadır. 2021 SGK cenaze ödeneği desteği kapsamında vefat eden sigortalının yakınları için 961 TL ödeme gerçekleştiriliyor.