Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma Saatleri 2021 Güncel

Sigorta ve emeklilik başta olmak üzere birçok kurum işlemi sosyal Güvenlik tarafından hallediliyor. Prim hesaplama, yapılandırma gibi birçok işlem için vatandaşlarımız SGK kurumlarına başvuruyor. Kamu kurumlarından biri olan SGK mesai saatleri de merak ediliyor. Pandemi nedeniyle birçok kamu kuruluşu ve özel kurumun çalışma saatleri değişti. Çalışma saatlerinde değişiklik gösteren bir diğer kurum da Sosyal Güvenlik Kurumu. İ

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışma saatlerinde pandemi nedeniyle değişikliğe gitmişti. Çalışma saatlerini kısaltan kurum, normalleşme adımları ile tekrar yeni bir düzenleme yaptı. Güncel olarak SGK çalışma saatleri şu şekilde;

SGK sabah 08.00 ila 12.00 arasında öğleden sonra da 13.00 ila 17.00 arasında vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 12.00 itibariyle kurumda 1 saatlik öğle molası veriliyor.

Her ne kadar SGK çalışma saatleri, eski sistemine dönse de personel sayısı her gün tam değil. Bu nedenle zaman zaman vatandaşlarımız sıra beklemek zorunda kalıyor. HES kodu ile işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz kurumda, sıra beklememek için sabah erken saatlerde gidebilirsiniz. Ayrıca vatandaşlarımız artık birçok işlemini E-devlet üzerinden de yapabiliyor. O yüzden salgın döneminde kendinizi riske etmek istemiyorsanız E-devlet üzerinden sigortacılık ile ilgili birçok işlemi vatandaşlarımızın kolayca yapmasını tavsiye ediyoruz.

SGK ŞUBELERİ KAÇTA KAPANIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu öğle arasından sonra devam ettiği mesaisini 17.00 itibariyle bitiriyor.

SGK HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Sosyal Güvenlik Kurumu, devlete bağlı bir kurum olduğu için, hafta sonları hizmet vermemekte.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Diğer tüm devlet kurumları gibi Sosyal Güvenlik Kurumu da, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında kapalı. Bunun dışında Arife günleri de hizmet vermemekte.

Dini bayramlar dışında 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmî tatil günlerinde de vatandaşlarımıza hizmet verilmemekte.

SGK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI NEREDE? ADRES VE İLETİŞİM

Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ise Ankara’dadır.

SGK açık adresi ise şu şekilde; Ziyabey Caddesi, No: 6 Balgat Çankaya/Ankara

Vatandaşlarımız eğer telefon ile kuruma ulaşmak isterlerse 0312 207 80 00 numaralı telefonu arayabilirler.

Ayrıca vatandaşlarımız sorularını ve işlemlerini ALO 170 hattından da gerçekleştirebilir.