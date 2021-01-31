Son Seçim Anketleri 2021! ORC, MAK ve METROPOL Seçim Anketlerine Göre Oy Dağılımları

Geçtiğimiz yıl Mart ayında ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs pandemisi dengeleri altüst etti. Döviz kurunda yaşanan sert yükseliş, yüksek enflasyon ve devlet yardımlarının yetersiz kalmasıyla birlikte vatandaşlarımızın tepkileri her gün yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı vatandaşlarımız tarafından yetersiz görülmüş, birçok vatandaşımız geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etmişti. Yaşanan zorlu günlerde sosyal medyada 'Bugün seçim olsa' başlığıyla birçok video paylaşıldı. Mevcut hükümetin vatandaşları mağdur ettiğini ve geçmiş dönemlerde AK Parti'ye oy veren birçok vatandaşımız bir sonraki seçimlerde oy vermeyeceği belirtildi. Peki bu videoların gerçeklik payı nedir? İşte Türkiye'nin en büyük 3 anket araştırma merkezinin seçim anket sonuçları.

MAHİR ÜNAL OYLAR AYNI DEDİ

Son dönemde AKP alehinde paylaşılan videolar sonrasında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son iki yıldır her ay Türkiye gündemi araştırması yaptırdıklarını ifade etti. Ünal yapılan araştırmalara göre son iki yıldır ne AK Parti'nin ne de Cumhurbaşkanı oylarında bir değişiklik olduğunu ifade etti. Mahir Ünal'ın açıklamalarına göre AK Parti'nin oyları yüzde 40'ın altına düşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları ise yüzde 50-54 bandında değişiklik gösteriyor. Mahir Ünal tarafından paylaşılan oy yüzdeleri şu şekilde:

AK Parti: %42,1

CHP: %23,4

HDP: %11,6

MHP: %11,5

İYİ Parti: %9,4

DEVA: %0,2

Gelecek: 0,2

Peki Türkiye'nin en büyük araştırma merkezlerinden ORC, MAK ve METROPOL 'Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' araştırmasında sonuçlar neler söylüyor hep birlikte inceleyelim.

ORC SEÇİM ANKETİ 2021

ORC Araştırma Merkezi en son yaptığı seçim anketini 42 ilden toplam 3820 kişi ile gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre HDP %10 barajının altında kalıyor. Tüm partilerin oy dağılımları şu şekilde:

AK Parti yüzde 36,1,

CHP yüzde 25,4,

MHP yüzde 12,7,

İYİ Parti yüzde 10,4

HDP yüzde 9,3

Gelecek Partisi %2,5

Deva Partisi %1,9

Saadet Partisi %1,1

MAK SEÇİM ANKETİ 2021

Mak Danışmanlık Türkiye Gündemi Araştırması Anketi'ne göre en son seçim anket araştırmasını Aralık ayında gerçekleştirdi. Seçim sonuçları tüm olumsuz sonuçlara rağmen AK Parti'nin sandıktan birinci çıkacağına işaret etti. 14 Aralık 18 Aralık tarihleri arasında 2850 kişiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre AK Parti %33,3 oy alarak birinci, CHP %22,2 oy alarak ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise %11,2 ile İYİ Parti yer almaktadır.

METROPOL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2021

METROPOL Araştırma Merkezi son araştırmasını "Türkiye'nin Nabzı" başlığı altında gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parti seçimleri için iki ayrı kategori oluşturuldu. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geri de bıraktı.

Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?

Erdoğan: % 40.7

Yavaş: % 43.9

Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

AK Parti %30.6

CHP: %20

İYİ Parti: %8.9

HDP: %8.7

MHP: %6

DEVA: %1.7

Gelecek: %1.3

AVRASYA ARAŞTIRMA SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2021

Türkiye'de bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna karşılık olarak vatandaşlarımız tarafından verilen cevaplar Avrasya Araştırma merkezi tarafından derlendi. Başkan Kemal Özkiraz Yapılan son araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 2021 seçim anket sonuçları şu şekilde:

Ak Parti %33,3

CHP %26

İyi Parti %13,5

HDP %10

MHP %10

Gelecek Partisi %2,5

Deva Partisi %2,8

Saadet Partisi %0,63

Türkiye'nin en büyük araştırma merkezlerinin seçim anket sonuçları 2021 yılında bu şekilde. Sizlerde yorumlar bölümünden fikir ve görüşlerinizi tüm okurlarımızla paylaşabilirsiniz.