Son Dakika Ziya Selçuk Açıklama Yapıyor! Öğretmen Atamalarına Müjde Gelecek Mi?

Öğretmen atamalarına ilişkin müjdeli haber geliyor mu? Atama takvimi ne zaman olacağı adaylar tarafından oldukça merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cnn Türk’e konuk oluyor. Aylardır Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarını almış ve göreve hazır olarak bekleyen öğretmen adaylarının sorularının bu gece saat 21.00’da cevap bulması bekleniyor. Merakla beklenen sorular arasında okulların gelecek dönem açılıp açılmayacağı, eğitim sürecinin geleceği ve hangi sayıda öğretmenin ne zaman atamasının yapılacağı bulunuyor.

Genç öğretmen adayları mesleklerine başlayıp ülkemizin çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunabilmek üzere bekleyişteler. Öğretmen adayları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanan sınav sonuçlarından beri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yapmasını bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ise bu süreç içerisinde yalnızca çalışmaların devam ettiğine ve yapılabilecek en yüksek sayıda personel alımını yapmaya çalıştıkları doğrultusunda bilgi verilmişti.

Bakan Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Bengütürk TV‘de sunucunun öğretmen atamalarına ilişkin sorusuna, geçmişte açıklanan atama takvimlerine dayanarak Ocak ayının ilk veya son haftası atama takviminin açıklanacağı gibi tahminler yapmanın manasız olduğu, atama takviminin içerisinde bulunulan şartların analizi sonrasında Maliye Bakanlığı ve kabine tarafından verilecek kararın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile açıklanacağını belirmişti.

Bakan Ziya Selçuk ancak bu adımlar sonrası oluşacak olan bu tabloya göre net bir açıklamada bulunabileceğini belirtmişti. Öte yandan da, bu belirsizlik sürecinin yeterince uzadığı ve genç öğretmen adaylarının net açıklamalara aç olduğu aşikâr.

Bakan Selçuk’un sosyal medya platformlarında öğretmen adayları tarafından yapılan 60 bin öğretmen ataması çağırısına ne kadar kulak verdiği ve değerlendirmeye alınıp alınmadığı da merak edilen konular arasında. Bakan geçmiş günlerde yaptığı açıklamalarda yalnızca en fazla sayıda öğretmeni atamaya yönelik çalışmalarda bulunduklarını dile getirirken bir sayı söylememe hususunda oldukça dikkatli hareket ediyor. Ne yapacağını bilmeyen ve geleceğe yönelik belirsizlikle boğuşan öğretmen adayları kariyerlerine başlayabilmek adına olan tüm umutlarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılması beklenen müjdeli açıklamaya bağlamış durumdalar.

Bu eğitim döneminin sonuna yaklaştığımız günlerde CNN Türk’e canlı yayın konuğu olacak olan Bakan Selçuk’un konuya ilişkin daha net ifadeler ile öğretmen adaylarını müjdelemesi bekleniyor.