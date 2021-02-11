Son dakika: Zincir marketlerde sigara satışı yasaklanıyor!

Türkiye'de koronavirüs sürecinde ekonomik bakımdan en büyük darbeyi yiyen kesim küçük esnaf oldu. Birçok dükkân bu süreçte kepenk indirmek zorunda kaldı. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir hamlede bulunuldu.

Küçük esnafa destek vermek üzere harekete geçen bakanlık, zincir marketler ile AVM'lere yönelik nüfus ve mesafe koşulu ile beraber satış yönetmeliklerinde yeni düzenlemeler yapıyor. Söz konusu düzenleme doğrultusunda zincir marketlerde artık sigara satılamayacak. Tütün ürünlerinin yanı sıra zincir marketlerde beyaz eşya, elektronik eşya, cep telefonu ve mobilya satışı da gerçekleştirilemeyecek.

Marketlerin açılış saati değiştirildi

Türkiye'de bulunan zincir marketler, yeni düzenlemeye göre Pazar günleri artık saat 11.00'dan sonra açılabilecek. 1.500 metrekareden büyük alana sahip mağazalar ve online ortamda satışa ilişkin düzenlemeler ve kısıtlamalar ise geçerli olmaya devam edecek.

Yöresel ürünlere ilişkin karar!

Zincir marketler ile mağazalarda bulunan rafların yüzde birinde, yeni düzenlemeye göre yöresel ürünler bulunacak. Söz konusu ürünler, mağaza ve zincir marketin yer aldığı kente özgü olacak. Raflarda coğrafi işaretli ürünlere yer verilecek.

Üreticilere yönelik bir bedel olmayacak

Markete sağlam bir biçimde teslim edildikten sonra ürünün bozulması durumunda, promosyonlu ürünler nedeniyle oluşan kayıplarda ve tüketicilerin şikâyetinin ardından gıda ürünlerinin denetlenmesinde üreticiye herhangi bir bedelin yansıtılamayacağı bildirildi.

Bazı hizmetler için para istenmeyecek

Üretici ya da tedarikçiden ürünlerin yerleştirilmesi, anons ve reklam yapma gibi hizmetler karşılığında para istenmeyeceği ifade edildi. İkili sözleşme imzalanması durumunda para istenebileceği kaydedildi. 30 gün içerisinde bozulabilen ürünlerin yanı sıra meyve ve sebzelerin bedelinin, yeni düzenlemeye göre 30 gün içerisinde üreticiye ödeneceği aktarıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ya da adli makamlara şikâyet üzerine marketlerin "ürünleri listeden silmek", "promosyona son vermek" ve "sipariş edilen miktarı azaltmak" gibi misilleme hareketlerinde bulunamayacağı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, küçük esnafa destek vermek için getirilecek olan diğer düzenlemeler özetle şöyle:

- 300 binden fazla nüfusa sahip olan şehirlerin 100 bini aşkın nüfusa sahip olan ilçelerine alışveriş merkezi açılabilecek.

- İki alışveriş merkezi arasında kapıdan kapıya minimum 5 bin metre mesafe olacak.

- Nüfusu 2 bini aşkın belediye sınırları içerisinde zincir marketler açılabilecek.

- Nüfusu 2 bin ile 5 bin arasında değişen belediye sınırları içerisinde maksimum 2 tane zincir market açılabilecek. Söz konusu zincir marketlerin farklı şahıs ya da şirketlere ait olması gerekecek.

- Nüfusu 5 bini aşkın belediye sınırları içerisinde her 5 bin kişi başına maksimum bir tane zincir market açılabilecek.

- Köy statüsünde olan ancak daha sonra mahalle statüsünü kazanarak ilçe belediyesine dâhil olan yerlerde zincir market açılmasına izin verilmeyecek.

Zincir marketlerin açılışında ise şunlara bakılacak:

Market, büfe ve bakkal gibi işletmelerle zincir marketler arasında kapıdan kapıya minimum 200 metre olacak. Bir sokaktaki zincir marketlerin toplam alanı 200 metrekareyi aşamayacak. Aynı şahıs veya şirket tarafından aynı sokakta maksimum bir tane zincir market açılabilecek. Aynı şahıs veya şirket tarafından aynı bulvar veya caddede minimum 2 kilometre mesafe koşuluyla birden fazla zincir market açılabilecek.