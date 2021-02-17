Son dakika: YÖK'ten flaş açıklama! Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiliyor mu? YÖK'ten (Yükseköğretim Kurulu) bu konuda flaş bir açıklama geldi. Üniversitelerde uygulamalı eğitimlerin kısıtlı olarak yüz yüze gerçekleştirilebileceği belirtilirken, teorik eğitimlerin de mümkün olduğu kadar online ortamda sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

"Her üniversitede aynı karar uygulanamaz"

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan üniversitelerde eğitim-öğretimin 2020 senesinin Mart ayından beri koronavirüs nedeniyle üniversitelerin yetkili kurulları tarafından verilen kararlar doğrultusunda devam ettirildiği kaydedildi. Söz konusu sürecin esnek bir yönetim ve kuvvetli bir koordinasyon halinde idare edildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de bulunan üniversitelerin farklı koşullara ve olanaklara sahip olduğu, bu nedenle hepsinde aynı kararların uygulanamayacağı ifade edildi.

"Üniversitelere serbesti tanındı"

Açıklamada, yerel koronavirüs tablosu doğrultusunda farklı programlara ilişkin uygulamalar konusunda tüm üniversitelere YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından serbesti tanındığı kaydedilerek, meslek eğitimi, staj ve uygulamalı eğitim gibi konulara odaklanıldığı belirtildi. Koronavirüs sürecinde üniversitelerde eğitimin genel itibarıyla uzaktan verildiğine dikkat çekilen açıklamada, mimarlık ve mühendislik bölümleri, sanat ve tasarım bölümleri, sağlık bölümleri ve meslek yüksekokullarında dördüncü sınıf öğrencilerinin gereken yetkinliğe sahip olamadan mezun olacak olmalarına dair kaygıların bir süredir YÖK'e (Yükseköğretim Kurulu) iletildiği ifade edildi.

"Büyük bir anket yapıldı"

Açıklamada, YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin fikirlerinin öğrenilebilmesi için büyük bir anket düzenlendiği belirtilerek, söz konusu ankete 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı ifade edildi. Anketten elde edilen sonuçların gerekli kurumlarla paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, mezuniyet sürecinde olan öğrencilerin gerekli yetkinliğe sahip olmalarında telafi edilmesi zor durumların ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığından bu konuda görüş istendiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e (Yükseköğretim Kurulu) gönderilen yazıda, Türkiye'de son dönemde vakaların tekrar artışa geçmesi nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiği ve üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda ciddi bir hareketlilik yaşanabileceği ifade edildi. Söz konusu yazıda, üniversitelerde uygulamalı eğitimlerin ciddi önlemler altında yüz yüze gerçekleştirilebileceği belirtilerek, teorik eğitimlerin ise uzaktan verilmesi gerektiği aktarıldı.

Hangi kararlar alındı?

Bunun üzerine YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından şu kararlar alındı:

- Üniversitelerde uygulamalı eğitimler koronavirüs önlemleri altında ve öğrencilerin seyreltilmesi yoluna başvurularak yüz yüze gerçekleştirilebilecek.

- Teorik eğitimler ise asgari yeterlikler göz önünde bulundurularak online ortamda yapılacak.

- Dönem ortasında Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuda yeniden inceleme yapılacak.

- Konaklama ya da koronavirüs kaygısıyla eğitimini sürdürmek istemeyenler kayıtlarını dondurabilecek.

- Öğrencilere motivasyon kazandırmak için rehberlik hizmetlerine yoğunlaşılacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 13:14