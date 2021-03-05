SON DAKİKA Yeni Zelanda'da 8.1 Büyüklüğünde Deprem! Aynı Günde 3 Büyük Deprem Yaşandı

Yeni Zelanda’da bugün 3 büyük deprem meydana geldi. İlk olarak Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta olan yerleşim yerinde 10 kilometre derinliğinde 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Daha sonra Yeni Zelanda’ya bağlı olan Kermadec Adaları açıklarında 7.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Yeni Zelanda Kermadec Adaları açıklarında 20 kilometre derinliği olan 8.1 büyüklüğünde üçüncü bir deprem yaşandığını duyurdu. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı da depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

TSUNAMİ RİSKİ

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, vatandaşlara deprem ve tsunami riski konusunda uyarı yaptı. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın 500-620 mil kuzeydoğusunda olan Kermadec Adaları Körfezi'nden Whangarei'ye, Matata'dan Tolaga Körfezi'ne Whakatane ve Opotiki ve Great Barrier Adası da dahil olmak üzere Kuzey Adası'nın Doğu Kıyısı Pasifik ülkesinin tsunami uyarısına dahil edildi. Ajans tarafından yapılan açıklamada, "Deprem bu bölgelerin bazılarında hissedilmemiş olabilir, ancak zarar verici bir tsunami olasılığından dolayı tahliye derhal yapılmalıdır" dendi.

Bir dakikadan uzun süren ve ayakta durmayı zorlaştıran bu uzun veya güçlü bir deprem hisseden, tüm bölgelerdeki insanların, derhal tüm tsunami tahliye bölgelerinden uzak en yakın yüksek bölgelere, veya mümkün olduğunca iç kesimlere hareket etmesi önerildi. Koronavirüs salgınında geçerli olan kuralların, tsunami ve deprem riski nedeniyle geçersiz kılındığı da belirtildi.

8,2 büyüklüğünde gerçekleşen bu depremin, 2018 Ağustos'undan bu yana dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen en büyük deprem olduğu ifade edildi.

Yetkililer, daha önce Whangerei gibi kasabalarda yaşandığı gibi, trafik sıkışıklığı oluşmaması için insanlara yürümelerini veya bisiklete binmelerini tavsiye etti. Güney Adası kıyı şeridi için tsunami tehdit seviyesi halen değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Cook Adaları, Fiji, Yeni Kaledonya, Niue, Pitcairn Adaları, Solomon Adaları, Tonga, Vanuatu, Wallis ve Futuna ve Amerikan Samoası'nın bazı kıyıları dahil olmak üzere Pasifik'in büyük kısımları için tsunami uyarısı yayınladı. Marlborough Bölge Konseyi de, önlem olarak insanların plajlardan uzak durmasını ve tekneye binmemelerini söyledi.

PTWC, ilk depremden sonra tehdidin geçtiğini söyleyerek daha önceki bir tsunami uyarısını geri çekmişti, ancak yetkililer ikinci ve üçüncü depremlerin yaşanmasının ardından tsunami uyarısını yeniledi.

ABD Jeoloji Araştırması'na göre, ilk deprem Gisborne şehrinin yaklaşık 174 kilometre (108 mil) kuzeydoğusunda 20 kilometre (13 mil) derinlikte meydana geldi. Depremin ardından, Başbakan Jacinda Ardern Instagram'da paylaşım yaparak "Umarım oradaki herkes iyidir, özellikle de Doğu Kıyısı'nda depremin tüm gücünü hissedecek olanlar..." dedi.