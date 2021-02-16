Son Dakika! Ünlü Psikolog Doğan Cüceloğlu Evinde Ölü Bulundu! Doğan Cüceloğlu Ölüm Nedeni Ne?

Gelen son dakika haberine göre, ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulunduğu belirtiliyor. yetkililer ise ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun evinde araştırmalarına devam ettiriyor.

Doğan Cüceloğlu Neden Öldü?

Şu anlık ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bir açıklama gelmedi.

1938 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde doğmuştur. 11 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelen Doğan Cüceloğlu 10 yaşındayken annesi vefat etmiştir. Lise hayatını Ankara ve Kırklareli’nde bitirip, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünde tamamlamıştır.

ABD'de Illinois Üniversitesi'nde psikoloji doktorasını tamamlayan Cüceloğlu, Türkiye'nin önemli üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapmıştır.

Kazanmış olduğu fulbright bursu ile Berkeley'de ki California Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak 1 yıl çalışmıştır.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 16:22