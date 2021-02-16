SON DAKİKA: Üniversiteler Açılacak Mı Belli Oldu! Sağlık Bakanlığı Kararını Verdi!

Üniversite öğrencileri bahar döneminin başlamasına az bir zaman kaldığı için okulların yüz yüze mi yoksa online eğitime mi geçeceğiyle ilgili net bir açıklama bekliyordu. Bugün Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversitelerde eğitim ile ilgili son kararlarını az önce paylaştılar. Böylece üniversite öğrencilerinin merak ettiği “Üniversiteler açılıyor mu?” sorusunun cevabı yanıt bulmuş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele sürecinde artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiği açıklandı. Alınan yeni kararlarla ilgili uzun bir bilgilendirme metni yayınlayan Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili de açıklama yaptı. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptıklarını belirten Koca, yaptıkları değerlendirme sonucunda uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere de çevrimiçi olarak devam edilmesi konusunda görüş birliği sağladıklarını Yüksek Öğretim Kurumuna ilettiklerini dile getirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

“Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.”

YÖK BAŞKANI SARAÇ NE DEDİ?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci için verilecek kararda Sağlık Bakanlığının görüşlerini bekledikleri belirtilmişti. Bu hafta içinde Sağlık Bakanlığının görüşünün netleşeceğini umduklarını söyleyen Yekta Saraç, gecikmeden karar alacaklarını vurgulamıştı.

Açıklamasına, YÖK’ün Sağlık Bakanlığına önümüzdeki Bahar eğitim dönemiyle ilgili görüşlerini sorduklarının altını çizerek devam eden Saraç, Sağlık Bakanlığının görüşünü bildirmesinin belirsizliğin giderilmesi için son derece önemli olduğunu ifade etmişti. Sağlık Bakanlığından alacakları görüşü dikkate alarak önümüzdeki dönem üniversitelerin yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ile ilgili kararları gecikmeden alacaklarını kamuoyuna bildirmişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 22:45