Son dakika: Türkiye'nin nüfusu belli oldu!

Türkiye'nin güncel nüfusu belli oldu. Konuya ilişkin açıklama TÜİK'ten (Türkiye İstatistik Kurumu) geldi. Söz konusu açıklamada, Türkiye'nin nüfusunun 2019 senesine kıyasla 459 bin 365 kişi artış gösterdiği bildirildi. Açıklamaya göre, Türkiye'nin nüfusu son veriler doğrultusunda 83 milyon 614 bin 362'ye yükseldi. 31 Aralık 2020'den itibaren Türkiye'de yaşayan nüfusun 2019 senesine kıyasla 459 bin 365 kişi artış gösterdiği ve sonuç olarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye yükseldiği bildirildi.

Kadın nüfusu ve erkek nüfusu ne kadar?

Açıklamada, Türkiye'de yaşayan kadın sayısının 41 milyon 698 bin 377 kişi olduğu, yani toplam nüfusun yüzde 49,9'unu kadınların oluşturduğu bildirildi. Türkiye'de yaşayan erkek sayısının ise 41 milyon 915 bin 985 kişi olduğu, yani toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkeklerin oluşturduğu ifade edildi.

Yabancı nüfusu ne kadar?

31 Aralık 2020'den itibaren Türkiye'de yaşayan yabancı nüfusun, 2019 senesine kıyasla 197 bin 770 kişi azalma kaydettiği ve sonuç olarak 1 milyon 333 bin 410 kişiye gerilediği ifade edildi. Türkiye'de yaşayan yabancı nüfusun yüzde 50,3'ünü kadınların, yüzde 49,7'sini ise erkeklerin oluşturduğu kaydedildi.

Nüfus artış hızı ne kadar?

Türkiye'de 2019'da senelik nüfus artış hızının binde 13,9 olduğu ifade edildi. Türkiye'de 2020'de senelik nüfus artış hızı ise binde 5,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişilerin oranı 2019 senesinde yüzde 92,8 idi. Bu oran, 2020 senesinde yüzde 93 oldu. Türkiye'de belde ve köylerde ikamet eden kişilerin oranı 2019 senesinde yüzde 7,2 idi. Bu oran, 2020 senesinde yüzde 7'ye geriledi.

Nüfusu en fazla olan iller hangileri?

İstanbul'un nüfusu 2020 senesinde 15 milyon 462 bin 452 kişi oldu. 5 milyon 663 bin 322 kişinin yaşadığı Ankara, nüfusu en fazla olan ikinci il oldu. 4 milyon 394 bin 694 kişinin yaşadığı İzmir, nüfusu en fazla olan üçüncü il olarak kayıtlara geçti. 3 milyon 101 bin 833 kişinin ikamet ettiği Bursa, nüfusu en fazla olan dördüncü il oldu. 2 milyon 548 bin 308 kişinin ikamet ettiği Antalya, nüfusu en fazla olan beşinci il oldu.

Nüfusu en az olan iller hangileri?

Bayburt'un nüfusu 2020 senesinde 81 bin 910 kişi olarak kayıtlara geçti. 83 bin 443 kişinin yaşadığı Tunceli, nüfusun en az olduğu ikinci il oldu. 96 bin 161 kişinin ikamet ettiği Ardahan, nüfusun en az olduğu üçüncü il oldu. 141 bin 702 kişinin yaşadığı Gümüşhane, nüfusun en az olduğu dördüncü il olarak kayıtlara geçti. 142 bin 792 kişinin ikamet ettiği Kilis, nüfusu en az olan beşinci il oldu.

Ortanca yaş kaç oldu?

Türkiye'de 2019 senesinde ortanca yaş 32,4 idi. 2020 senesinde ortanca yaş 32,7 oldu. Erkeklerde 31,7 olan ortanca yaş 32,1'e çıktı. Kadınlarda 33,1 olan ortanca yaş 33,4'e çıktı. (Toplam nüfusun yaşlarının küçükten büyüğe sıralanması durumunda en ortada bulunan kişinin yaşına ortanca yaş deniliyor.) En yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il 41,4 ile Sinop oldu. Sinop'tan sonra Kastamonu ve Balıkesir 40,6 ile geldi. En düşük ortanca yaş değerine sahip olan il 20,4 ile Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti. Söz konusu şehirden sonra Şırnak 21,2 ile geldi. Şırnak'tan sonra da Ağrı 22,3 ile geldi.