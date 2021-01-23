Son Dakika: Türk Gemisi Nijerya Açıklarında Korsanlar Tarafından Kaçırıldı

Boden Denizcilik'e ait Mozart isimli bugün sabah saatlerinde Gine Körfezi Sao Tome'nin açıklarında yol alırken korsanlar tarafından saldırıya uğradığı bilgisi geldi. Liberya bayraklı Türk mürettabattan oluşan Mozart, 222 metre boyunda ve kaptan Mustafa Kaya tarafından yönetiliyordu. Türk mürettebat gemiyi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town limanına götürüyorlardı. 3 kişiyi gemi idaresi için bırakan korsanlar 15 kişiyi de kaçırdı.

PAZARLIK İÇİN HABER BEKLENİYOR

Geminin korsanlar tarafından saldırıya uğramasıyla birlikte hemen bölgedeki güvenlik güçlerine haber verildi. Türk denizcileri kurtarmak için korsanlarla pazarlık girişimlerinin yapılması bekleniyor. Yapılan saldırıyla ilgili bilgiler 4. Kaptan Furkan Yaren tarafından verildi. Yetkililerle görüşmeyi başaran Yaren, 2. Mühendis Farman Ismayılv'un saldırıda hayatını kaybettiğini, kendisinin de bacağından yara aldığını ifade etti.

Mürettabattan 15 kişinin darp edilerek kaçırıldığı belirtilirken gemide kalan isimler Baş Mühendis Süha Tatlıgül Furkan Yaren Bahadır Yeşilalan'nin kaldığı belirtildi. Yapılan saldırı sonrasında yağcı olarak görev yapan kişinin vücuduna şaraplen saplandığı bilgisi verildi. Korsanların saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Radar, ECDIS gibi teknolojik araçlara zarar verdiğini ve gemiyi serbest bıraktıklarını belirttiler.

Nijeryalı korsanlar 15 Türk denizci için fidye isteyecekler. Güney Afrika'da saldırıya uğrayan Mozart isimli geminin mürettebatı şu isimlerden oluşuyor:

Kaptan-Mustafa Kaya

2. Kaptan-Melih Çetin

3. Kaptan-Doğancan Cengil

4. Kaptan-Furkan Yaren

Başmühendis-Süha Tatlıgül

2. Mühendis-Farman Ismayılov

3. Mühendis-Yasin Alper Şeker

Elektroteknik zabiti-Gökhan Buran

Reis-Vedat Aksan

Gemici-Erdi Erman

Gemici-Halil Gülçür

Gemici-Ünsal Dilsiz

Gemici-Adil Alkan

Gemici-İlyas Baş

Fiter-Mesut Meral

Yağcı-Bahadır Yeşilalan

Yağcı-Gökhan Lale

Aşçı-Mustafa Benklioğlu

Stajyer-Hamza Orhan

Kaçırılan 15 kişinin kurtarılması için Nijeryalı korsanların yetkililerle temasa geçmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 23:32