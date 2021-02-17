Son Dakika Tunceli, Bingöl ve Malatya'da Peş Peşe Depremler! 17 Şubat 2021 Son depremler

Son Dakika ilk olarak Bingöl'de hemen ardından Tunceli'de deprem oldu! 17 Şubat 2021 tarihinde Tunceli ve Bingöl depreminin şiddeti belli oldu!

AFAD Ve Kandilli Rasathanesi duyurdu!

Bingöl ve Tunceli'de peş peşe depremler! 17 Şubat Bingöl'de saat 13:00'de 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından Tunceli'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi! En şiddetli olan Tunceli depremi sonrası bir de Malatya sallandı! Bingöl depremi Kandilli Rasathanesi duyurmazken, AFAD duyurdu!

Kandilli Rasathanesi 17 Şubat 2021 Son Depremler!

Malatya'da sallandı!

Bingöl ve Tunceli depremlerinin hemen ardından bir deprem de Malatya'dan geldi! Malatya'da 13:10'da 2.5 şiddetinde deprem meydana geldi!

Uzmanlar şiddetli deprem için uyardı!

Meydana gelen deprem beklenen bir depremdi. 2 gün önce yapılan uyarı sonrası bugün bu iller yada yakın illerde daha yüksek baremde bir deprem gelebileceği açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 13:36