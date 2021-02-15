Son dakika: TÜİK Başkanı görevden alındı! Yerine kim getirildi?

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanı Muhammed Cahit Şirin'in görevden alındığı ifade edildi. Şirin'in yerine TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru'nun vekaleten atandığı kaydedildi.

Şirin'in 22 Mayıs 2020'de TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanlığına getirildiği biliniyor. Böylece söz konusu isim, bir yıl bile olmadan görevden alınmış oldu.

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanlığına 7 Kasım 2020'de Naci Ağbal getirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığına ise Lütfi Elvan getirilmişti. Söz konusu gelişmelerin ardından TÜİK'te (Türkiye İstatistik Kurumu) de görev değişimi yaşanabileceği ileri sürülmüştü.

Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?

Ahmet Kürşad Dosdoğru, Yozgat'ta 1978 senesinde dünyaya geldi. ODTÜ İktisat Bölümü'nden 2004 senesinde mezun olan Dosdoğru, aynı sene uzman yardımcısı olarak TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Van Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başladı. Dosdoğru, Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında 2009 senesinde uzmanlığını aldı.

Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğuna 2012 senesinde atanan Dosdoğru, daha sonra da Başkan Yardımcılığına 2017 senesinde getirildi. Dosdoğru, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanlığına 15 Şubat 2021'de vekaleten atandı. Dosdoğru'nun evli olduğu ve iki çocuğa sahip olduğu biliniyor. Söz konusu isim, iyi derecede İngilizce biliyor.

Muhammed Cahit Şirin kimdir?

Muhammed Cahit Şirin, İstanbul'da 1984 senesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Konya'da bitiren Şirin, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini tamamladı. Şirin, Abbott, BP ve Ford gibi uluslararası şirketlerde uzmanlık ve yöneticilik görevlerini üstlendi. TÜİK'te (Türkiye İstatistik Kurumu) 2018 senesinde görev yürütmeye başlayan Şirin, Ekonomi Bakanlığında da danışmanlık görevini üstlendi. Şirin, 22 Mayıs 2020'de TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanlığına vekaleten getirildi. Elif Esen ile 2019 senesinin Haziran ayında evlenen Şirin, iyi derecede İngilizce biliyor.