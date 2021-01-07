Son Dakika: Trump hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Gelen son dakika bilgisine göre Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Irak’ın ceza yasasına göre ABD eski başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 3 Ocak 2020’de ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile bir hava saldırısı gerçekleşmiş ve hava saldırısı sonucunda İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ölmüştü.Bu olaydan sonra soruşturma başlamıştı. Davanın sonucunda Irak yargı mercii; Donald Trump hakkında yakalama kararı verdi.

Irak Mahkemesi'nden Donald Trump hakkında yakalama kararı!

3 Ocak 2020'de ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis hayatını kaybetmişti. Irak'ın başkentinde görülen davada karar çıktı. Irak Rusafa Soruşturma Mahkemesi Trump tarafından suikast düzenlediği iddiasıyla görülen davada Donald Trump hakkında yakalama kararı verdi. Irak ceza mahkemesi; İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ölümüne neden olan hava saldırısı sebebi ile Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Irak Mahkemesi'nden çıkan kararı tüm dünyaya duyurdular!

Bağdat havalimani yakınlarında gerçekleşen saldırı ile İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis öldürülmüştü. Görülen davada karar çıktı ve Donald Trump'a yakalanma kararı çıkartıldı. Irak yargı merciinden çıkan kararı tüm dünyaya duyurdular. Irak Rusafa Soruşturma Mahkemesİ tarafından yapılan açıklama ile "Irak'ın 406. ceza yasasına göre ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 16:07