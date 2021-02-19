Son dakika: Tokkal ailesi cinayetine ilişkin yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Eskişehir'de yaşayan Emek Tokkal'ın kızı Beyzanur Kayaalp, annesiyle irtibat kuramadı. İzmir'de yaşadığı belirtilen Beyzanur Kayaalp, bunun üzerine polis ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Güvenlik güçleri, yapılan ihbarın ardından İlkay Tokkal ile Emel Tokkal'ın evine gitti. Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine çilingirden yardım istedi. Bunun üzerine eve giren polis ekipleri, 42 yaşındaki İlkay Tokkal ve 41 yaşındaki Emel Tokkal ile 4 yaşında olduğu öğrenilen çocukları Ali Doruk'un öldürüldüğünü fark eti. İlkay Tokkal'ın 7 defa bıçaklandığı tespit edildi. Ali Doruk ile Emel Tokkal'ın ise 3'er defa bıçaklandığı anlaşıldı.

Tanıdık biri mi yaptı?

Polis ekipleri, olaydan hemen sonra etrafta bulunan güvenlik kameraları görüntülerine baktı. İlkay Tokkal'ın, Emel Tokkal ve Ali Doruk'la birlikte cep telefonu dükkânından çıkmalarının ardından hep beraber Hamamyolu Caddesi'nde bulunan evlerine geldikleri görüldü. Yemek siparişi verip yediklerin anlaşılan ailenin evinin kapısında zorlama olmadığı tespit edildi. Bu nedenle cinayeti işleyen kişinin ailenin tanıdığı biri olabileceği değerlendirildi. Güvenlik güçleri, bunun üzerine komşuların da ifadelerini tek tek aldı.

"Çekyat sesleri duyuldu"

Komşular, cinayetin işlendiği gün çekyat seslerinin işitildiğini ifade ettiler. Ailenin bir hafta önce taşındığını belirten komşular, bu nedenle eşya yerleştirdiklerini düşündüklerini çünkü çok ses geldiğini söylediler. Komşular, daha sonra kapının sert bir şekilde çarpıldığını ve bir kişinin koşarak merdivenlerden indiğini, cinayet ihtimalini hiç akıllarına getirmediklerini dile getirdiler.

3 kişi gözaltına alındı

Emel Tokkal ile İlkay Tokkal'ın ikinci evlilikleri olduğunun anlaşılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İlkay Tokkal'ın ilk evliliğinden olan çocuğu gözaltına alındı. 19 yaşında olduğu öğrenilen Buğra Can Tokkal'ın gözaltına alınmasının ardından Mehmet Şerif B. isimli eski çalışanı da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri de Ersin D. isimli esnaf komşusu oldu. Söz konusu şüphelilere ilişkin ilave gözaltı süresi verildi.

Yeni gelişme: 7 kişi daha gözaltına alındı

Güvenlik güçleri tarafından son olarak 7 kişi daha gözaltına alındı. Mehmet Şerif B. isimli eski çalışanın eşi olduğu öğrenilen Hediye B.'nin gözaltına alınan kişiler arasında yer aldığı bildirildi. Hülya Y., Fesih B., Hakkı B., Zeki O. ve İlker K. da gözaltına alındı.

"Her yerde kan izi vardı"

Polis ekipleri eşliğinde evin kapısını açan Ahmet Boz isimli çilingir, evin her yerinde kan izlerinin bulunduğunu söyledi. Emel Tokkal'a kızının ulaşamaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunduğunu belirten Ahmet Boz, ailenin tatile gittiğini ya da gazdan zehirlenmiş olabileceğini düşündüklerini ifade etti. Ahmet Boz, İlkay Tokkal'ın cansız bedeninin kapının arkasına düştüğünü kaydederek, bunun üzerine hemen kapıyı kapattığını çünkü ailenin yakınlarının eve girmeye çalıştığını dile getirdi.

"Oğluyla sorunları vardı"

İlkay Tokkal'ın maddi problemleri olduğuna dikkat çeken Ahmet Boz, söz konusu adamın ilk eşinden oğlu olan Buğra Can Tokkal ile sorunları olduğunu da ifade etti. Ahmet Boz, evde arbede çıktığının anlaşıldığını çünkü odanın kapısının kırık olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 13:57