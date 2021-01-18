Son Dakika: SSK, BAĞKUR ve Memur Emekli Maaşları Şubat Ayında Ne Kadar Oldu? Açıklanan Zamlar

Milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen konu artık açıklandı. Şubat ayı için SSK, BAĞKUR ve Memur Emekli Maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 4 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanması ile maaşlara yansıyacak olan zam oranı neredeyse milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir konu. Peki açıklanan oranlara göre en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ile 8.36, 7.36 olurken 2021 yeni maaş oranları vatandaş tarafından merak edilmekte. İşte 2021 Şubat ayı emekli maaş zammı ve haberimizin detayları…

4 Ocak 2021 tarihinde milyonlarca emekli açıklanan bu haber ile ilgilenmişti. Maaşları etkileyen enflasyon rakamlarının açıklanması ile SSK, BAĞKUR ve memur emeklilerine yapılacak zamlar da vatandaşın bilgisine sunulmak için bekliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammının 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda 8.36, Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 olduğu edinilen bilgiler arasında. Bu bilgilere göre, emekliler ne kadar maaş alacak? İşte SSK, BAĞKUR ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zamlar ile ilgili detaylar…

2021 Şubat SSK BAĞKUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINA ZAM

4 Ocak günü enflasyon rakamları açıklanmış ve bu durum da altışar ay olmak üzere yılın 2 periyodunda alınacak zam oranlarını doğrudan etkilemiştir. Emekli ve memurlar için yapılan zam miktarları ise resmi olarak bugün açıklanmış durumda.

Emekliler En Az 2.036 TL Alacak

Emekliler için maaşlara yansıyan zam oranları şu şekilde sonuçlar getirdi: Esnaf için 2 bin 36 lira en düşük emekli aylığı olurken, 2000 yılından önce emekli olan SSK’lılar 2 bin 410 lira alacak. Bu durum memurlarda ise 3 bin 10 TL olarak görülecek.

Memurlar En Az 3.978 TL Alacak

Memurları ilgilendiren kategori ise aile yardımı dışında en düşük olarak 3 bin 978 lira olarak görülürken eş yardımı 375,52, 0-6 yaş aralığında çocuk yardımı 82,60 olarak gözlemlenirken 6 yaş üstünde olan çocuk yardımı ise 41,30 TL’ye çıkacak şekilde düzenlendi. 2 çocuğu 6 yaş altında olan ve eşi çalışmayan memurun maaşı ise 505,55 TL’den 540,72 liraya çıkacak.

Doktorlar 3.808 TL Alacak

Emekli olmayan doktorlar için her ay yapılan ek ödeme uzmanlarda 2.808 TL olarak görülürken uzman olmayanlarda ise 2.147 TL’ye ulaşır durumda.

65 Yaş Aylığı 761 TL

711,50 TL olan 65 yaş aylığı ise 761,02 TL olarak yükselecek.