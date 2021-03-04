Son Dakika! Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi 11 Yaralı

Şanlıurfa'da askeri araç devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı. Son gelen bilgilere göre askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika! Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi 11 Yaralı

Şırnak'tan gelen son dakika haberi içleri parçaladı.  Şırnak'ta bir askeri aracın devrilmesi sonucu 11 askerimiz hafif şekilde yaralandı. Son dakika öğrenilen bilgilere göre aracın içindeki askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Şırnak Cizre  karayolunda seyir halinde olan askeri araç,  yolun 25.  kilometresinde havanın yağışlı olması ve zemin kaygan olması sebebiyle  araç şarampole yuvarlandı. Aracın kaygan zeminde kayarak şarampole devrildiği öğrenildi.

Askerler Hastaneye Kaldırıldı

Şarampole yuvarlanan araçta bulunan 11 asker,  olay yerine gelen ambulanslar ile Şırnak ve Cizre  hastanelerine yaralı askerleri kaldırıldı.  Tedavi altına alınan 11 askerin  sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir günde iki kötü haber gelirken,  şarampole yuvarlanan  askeri araç ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopter düşmesi ile  11 şehit  verirken  askerlerin iki tanesi yaralı.  Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere yola çıkan helikopter saat 13.55 de  Bingöl'den kalkış yaptığı öğrenilen bilgiler içerisinde. Cougar  tipi helikopterden  saat 14.25’te  irtibat kesildi.İrtibat'ı kesilen

Kaza esnasında şehit sayısı 9 yaralı sayısı 4 iken,  tedavi altına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre,  kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan iki askerin ne yazık ki şehit oldu ve şehit sayısının 9'dan 11'e yükseldiğini duyurdu. helikopteri kaza kırma uğradığı yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi.  Helikopter kazasında şehit düşen askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı, Piyade uzman çavuş Hakan Gül, bulunan  Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş  şehit oldu.

Tedavi altına alınan askerleri ne yazık ki 2 tanesi daha şehit oldu.  4 Mart Perşembe günü,  gelen  2 tane son dakika haberi içimizi yaktı. Helikopterde bulunan  Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş  şehit oldu. Bakanlar taziye mesajlarını  ardı ardına  paylaşırken Milli Savunma Bakanlığı tarafından da açıklamalar geliyor.

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YORUMLAR
Ertan çelik
Ertan çelik - 13 dakika Önce

Şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşAllah kederli ailesine başsağlığı diliyorum

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