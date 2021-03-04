Son Dakika! Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi 11 Yaralı

Şırnak'tan gelen son dakika haberi içleri parçaladı. Şırnak'ta bir askeri aracın devrilmesi sonucu 11 askerimiz hafif şekilde yaralandı. Son dakika öğrenilen bilgilere göre aracın içindeki askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Şırnak Cizre karayolunda seyir halinde olan askeri araç, yolun 25. kilometresinde havanın yağışlı olması ve zemin kaygan olması sebebiyle araç şarampole yuvarlandı. Aracın kaygan zeminde kayarak şarampole devrildiği öğrenildi.

Askerler Hastaneye Kaldırıldı

Şarampole yuvarlanan araçta bulunan 11 asker, olay yerine gelen ambulanslar ile Şırnak ve Cizre hastanelerine yaralı askerleri kaldırıldı. Tedavi altına alınan 11 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir günde iki kötü haber gelirken, şarampole yuvarlanan askeri araç ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopter düşmesi ile 11 şehit verirken askerlerin iki tanesi yaralı. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere yola çıkan helikopter saat 13.55 de Bingöl'den kalkış yaptığı öğrenilen bilgiler içerisinde. Cougar tipi helikopterden saat 14.25’te irtibat kesildi.İrtibat'ı kesilen

Kaza esnasında şehit sayısı 9 yaralı sayısı 4 iken, tedavi altına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan iki askerin ne yazık ki şehit oldu ve şehit sayısının 9'dan 11'e yükseldiğini duyurdu. helikopteri kaza kırma uğradığı yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Helikopter kazasında şehit düşen askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı, Piyade uzman çavuş Hakan Gül, bulunan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu.

Tedavi altına alınan askerleri ne yazık ki 2 tanesi daha şehit oldu. 4 Mart Perşembe günü, gelen 2 tane son dakika haberi içimizi yaktı. Helikopterde bulunan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu. Bakanlar taziye mesajlarını ardı ardına paylaşırken Milli Savunma Bakanlığı tarafından da açıklamalar geliyor.