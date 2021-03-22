Son Dakika: Selahattin Demirtaşa 42 Ay Hapis Cezası Verildi!

Uzun bir süredir cezaevinde olan Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz haftalarda AİHM tarafından suçsuz bulunmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sonrasında suçsuz olduğu belirtilen Demirtaş hakkında yeni bir karar çıktı. 2015 yılında Cumhurbaşkanı hakkında yapıtğı açıklamalar nedeniyle dava açılan Selahattin Demirtaş'a yeniden hapis kararı çıktı.

2015 Yılında Konuşmuştu

Selahattin Demirtaş bundan tam 6 yıl önce Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapmış ve dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında ifadeler kullanmıştı. Demirtaş'ın bu açıklamaları Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuyla yargıya taşındı. Hakkında 14 ay ile 56 ay hapis cezası isteniyordu.

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya Selahattin Demirtaş SEGBİS sistemiyle katıldı. Savunmasında Cumhurbaşkanı'nı hedef almadığını ifade etti.

Uzun yıllardır siyasetin içerisinde aktif olarak rol aldığını belirten Demirtaş: “Hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve başbakanı direkt hedef almadım” ifadelerini kullandı.

42 Ay Hapis Cezası

Mahkeme tarafından yapıland değerlendirme sonucunda eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 3 yıl 6 ay süreyle hapis cezası verildi. Uzun bir süredir tutukluluğu devam eden Demirtaş, önümüzdeki 42 ay boyunca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan cezaevinde olacak.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 17:52