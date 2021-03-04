Son dakika: Şehidimiz Var! 9 Şehitin İsimleri Belli Oldu Mu?

Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüm ülkeyi ilgilendirecek önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlık üzücü bir haber verdi. Edinilen son bilgilere göre Bingöl’den kalkan askeri bir helikopterin kaza yaptığı öğrenildi. Yaşanan kazada 9 personel şehit olurken, 4 personelin ise yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Peki şehitlerin ismi belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve merak edilen sorunun cevabı…

Bakanlık yaptığı açıklamada Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopterin saat 13.55’te hareketine başladığı ifade etti. Ancak helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi. Yaşanan bu olay ardından bölgede arama çalışmalarına başlanıldı. İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile sürdürülen çalışmaların halen devam ettiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, acı dolu olay hakkında açıklamalar yaptı ve şehit aileleri başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarımızın tüm yakınlarına başsağlığı dilendi. İşte o açıklama!

Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Bingöl’den kalkan helikopterin kaza kırıma uğradığı tespiti yapıldı. İlgili elim kaza sonucunda helikopter içerisinde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu haberi açıklandı. Helikopter içerisindeki 4 kahraman silah arkadaşımız ise kazayı yaralı olarak atlattı. Sağlık ekipleri tarafından helikopter içerisinde yaralanan 4 personelin hastaneye sevk edilmesi ile ilgili işlemlerin devam etmekte olduğu ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, meydana gelen olay ile ilgili açıklamalarda bulundu ve üzüntüsünü dile getirdi. Haberi öğrenen herkesi derin bir acı ve üzüntüye boğan olay hakkında şehit ailelerine başsağlığı dilendi. Bingöl’den kalkan helikopter kazasında şehit olan 9 kahraman silah arkadaşlarımızın değerli ailelerine ve tüm yakınlarına Allat’tan rahmet diliyoruz şeklinde açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı konuşmasını, Türk Silahli Kuvvetler ile Asil Türk milletine acil şifalar diliyoruz sözleri ile tamamladı. Hayatını kaybeden askerlerimizin isimleri ise henüz öğrenilemedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 19:01