Son Dakika: Şanlıurfa’da Kavga: 10 Yaralı, 40 Gözaltı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa’da yaşanan kavgada 40 kişinin yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. İki grup arasında çıkan kavganın sebebinin ise kız kaçırma olduğu anlaşıldı. Gruplar arasında tüfek, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı olay 10 kişinin yaralanıp 40 kişinin ise gözaltına alınması ile son buldu. Kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında başlayan kavgayı durdurmak için polis havaya ateş açtı. İki grup arasında yaşanan arbedede 10 kişi yaralanırken polis 40 kişi hakkında işlem başlattı. İşte Şanlıurfa’da yaşanan olay hakkında detaylı bilgiler…

Şanlıurfa’da meydana gelen olay Paşabaşı Mahallesi’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü binasının ön tarafında yaşandı. Kız kaçırma meselesinden dolayı yaşanan arbedede Gezen ve Gezmiş soyadlı iki aile arasında dün de bir kavga yaşandığı öğrenildi. Dünkü yaşanan olaydan sonra bugün tekrar kavga eden iki aile 10 kişiyi yaraladı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu olayda birbirlerine tüfek, sopa ve taş gibi yaralayıcı nesnelerle saldıran iki aile üyeleri gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ise ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı, havaya ateş açarak durdurabildi.

Polisler önce uyarıda bulundu. Ancak ortalığın savaş alanına dönmesi sonrasında havaya ateş açılarak kavga son buldu. Zorluklarla durdurulabilen kavgada 10 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavgaga karıştığı belirlenen 40 kişi ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 40 kişinin arasında olan bir kadın ise sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada kanımız yerde kalmadı cümlesini kurarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda Şanlıurfa’nın Paşabaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda 4 aracın da hasarlı olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Şanlıurfa’da kız kaçırma meselesi üzerine çıkan kavganın tekrar yaşanmaması adına polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alarak olası bir tartışmanın önüne geçti. 10 kişinin yaralanıp 40 kişinin ise gözaltına alındığı kavga ile ilgili soruşturma devam ediyor.