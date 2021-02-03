Son Dakika: Samsun Arzu Aygün Cinayeti Yeni Gelişmeler

Samsun’da yaşanan olay ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Arzu Aygün’ü öldürdükten 42 gün sonra itirafta bulunan Muharrem Coşkun’un ifadeleri açığa çıktı. Coşkun’un ifadelerinde işlediği cinayet sonrası cansız bedeni ormanlık alana attığı bilgisi yer alıyor.

İşlediği cinayeti 42 gün sonra itiraf eden Muharrem Coşkun, Arzu Aygün’ün cansız bedenini 90 kilometre boyunca taşımış. Otomobilin ön koltuğunca talihsiz kadının bedenini taşıyıp ardından ormanlık alana attığını belirten Muharrem Coşkun itiraflarda bulundu.

17 Aralık tarihinde Atakum ilçesinde yaşanan olayda 2 çocuk annesi olan Arzu Aygün evden çıkıp geri dönmemiştir. Arzu Aygün’ün yakınları eve gelmediği hakkında Denizevleri Polis Merkezi’ne giderek olayı anlatmışlardır.

Kayıp başvurusunda bulunan yakınlarının ihbarı sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekiplerinin Arzu Aygün’ü bulmak için çalışmalar başlattığı biliniyor. Gelen kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri, Aygün ile bir süre birliktelik yaşadığı öne sürülen Muharrem Coşkun dahil 5 kişinin ifadesini almıştır.

Ekipler tarafından ifadesi alınan Muharrem Coşkun, tekrardan gözaltına alındığı çapraz sorgu sırasında itiraflarda bulundu. Bir süre birliktelik yaşadığı Arzu Aygün’ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü söyleyen Coşkun, cesedin de Terme ilçesine bağlı olan Kozluk Mahallesi’nde bulunduğunu açıkladı. Gelen bu itiraf üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Muharrem Coşkun’un anlattığı bölgede Arzu Aygün’ün cansız bedenine ulaştı. Gözaltında çapraz sorguya alınan Muharrem Coşkun tutuklanırken 2 çocuk annesi Aygün’ün cenazesinin ise inceleme sonrasında otopsi yapılması için Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü biliniyor.

Muharrem Coşkun ise suçunu itiraf etmişti. Çıkarıldığı mahkemede tasarlayarak kasten öldürme suçu ile tutuklandı. Aygün’ün cansız bedeninin ise Köybucak Mahallesi’nde toprağa verildiği biliniyor.

Arzu Aygün’e otomobil içinde yakın mesafeden ateş ettiğini anlatan Coşkun, olaydan sonra pişman olduğu için 15 dakika içinde arabada beklediğini, sonrasında ise vazgeçerek Terme’ye gittiğini açıkladı. Aynı zamanda mahkemeye çıkarılan Muharrem Coşkun amacının Arzu Aygün’ü öldürmek olmadığını da ifade etmiştir.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 16:29