Son Dakika! Saadet Partisi'nden Ayrılan Milletvekili CHP'ye Geçiyor

Gelen son dakika haberine göre bir partili partisini değiştiriyor. Saadet Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisine geçen milletvekili şaşkınlık yarattı. Saadet Partisi'nden görüş ayrılığı olduğunu sebep ile istifa eden İstanbul milletvekili Cihangir İslam, Cumhuriyet Halk Partisine geçmeye karar verdi. İstanbul milletvekili İslam'ı ise Parti rozetini, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takacak. Parti rozeti grup toplantısında takılacağı öğrenilirken, mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nden sandalye sayısı 136’ya yükselecek.

Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından seçimlere katılan Cihangir İslam, 2018 yılı seçimlerinde İstanbul'da Milletvekili olarak seçildi. İstanbul milletvekili seçilen İslam, Saadet Partisi’ne katıldı.

İki yıl boyunca Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman ile birlikte Saadet Partisi'ne temsil eden İstanbul milletvekili Cihangir İslam, geçtiğimiz yılın Mart ayında yaşamış olduğu görüş ayrılığı sebebi ile Saadet Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Milletvekili Cihangir İslam,’’ metot ve görüş farklılıkları bunun yanında ve vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik çoğulcu eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçeleri mi oluşturmuştur.’’ açıklaması ile Saadet Partisi'nden ayrıldığını açıkça beyan etmişti.

2020 yılının Mart ayında Saadet Partisi'nden ayrılan İslam ile, bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi diyalog içinde olduğu öğrenirken ilerleyen günlerde yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında, İslam'a takılacak olan Parti rozeti ile birlikte milletvekili ne Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında görmeye başlayacağız.

İstanbul milletvekili Cihangir İslam ile yapılan görüşmeler neticesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde katılma kararı aldı. yeni partisine geçme kararı alan İslam'ın Parti rozetini ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılacak. Cihangir İslam'ın partiye katılım ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi meclisteki sandalye sayısına 136’ya yükseltecek. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan grup toplantısı sonrasında İslam resmen Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olacak.