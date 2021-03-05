Son Dakika: Rusya Cerablus ve Bab'a Balistik Füze Attı! Türkiye Sınırında Gergin Dakikalar

Dün yaşanan helikopter kazası ve sonrasında devrilen askeri araçla birlikte yüreklerimiz yanmıştı. Ülkemize şehit haberleri gelmeye devam ederken Suriye'nin kuzey bölgelerinde hareketli saatler yaşanmaya başladı. Suriye'nin Türkiye sınırına çok yakın olan Cerablus ilçesinde Rus bombalarının sesi duyuldu. Terör örgütü mensuplarının kaçak yollarla çalıştırdığı ilkel yöntemlerle açılmış petrol rafinelerine bombalı saldırı düzenlendi. Patlayıcı yakıt bölgesine balistik füze gönderilmesi sonucunda şiddetli patlama meydana geldi. Gece saati yapılan operasyonda, patlama sonrasında gökyüzü gündüze döndü.

RUSLAR BALİSTİK FÜZE ATTI

Rus ordusu tarafından Celabrus ve Bab şehirlerine iki adet balistik füze atıldığının bilgisi paylaşıldı. Yaşanan patlama sonrasında 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, 16 sivilde ağır olarak yaralandı. Yaralanan kişiler en yakın hastanelere sevk edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Terör örgütü mensuplarının yuva yaptığı bu bölgeler Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında ordularımızın bulunduğu bölgede yer alıyor.

Patlamanın şiddetiyle olay yerinde tam bir kaos hakimken, ölü ve yaralı sayılarında artış bekleniyor.

Rus füzeleri tarafından vurulan Celabrus ve Bab şehirlerinden son dakika bilgileri geldikçe sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.