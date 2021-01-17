Son Dakika: Rus Yük Gemisi İnkumu Açıklarında Battı! Bartın Valisi Duyurdu

Bartın valisi Sinan Güler Rus yük gemisinin battığı haberini verdi. İnkumu açıklarında yaşanan olayda 15 kişinin bulunduğu bilinen bilgiler arasında. Rus bandıralı kuru yük gemisinin İnkumu Bartın açıklarında batmasının ardından vefat haberi alınmadı. Gemide bulunan 15 kişinin filikalarda mahsur kaldığı biliniyor. Limanda bulunan tüm gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceklerini söyleyen vali olayı duyurdu.

Bartın İnkumu açıklarında yaşanan olayda Rus bandıralı bir kuru yük gemisinin battığı edinilen bilgiler arasında. Geminin bir kısmı batmışken bir kısmı da su yüzeyinde görülür durumda. Gemide bulunanlar ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamazken mahsur kalındığı tahmin ediliyor. Şu anda gelen bir vefat haberi yok. Olay denizin yaklaşık olarak 200 metre açıklarında meydana geldi. Bartın Valisi bölgeye tüm gemileri yardım amacı ile göndereceğini açıladı. Jandarma ve 112 Acil ekipleri de kurtarma çalışmalarına başlayacak.

Geminin yarısının bir kısmının battığı gözlemlenirken arama kurtarma çalışmaları için bölge görevlileri seferber oldu. 15 kişinin bulunduğu gemide 3 filikalara binilerek kurtuldukları biliniyor. Ancak kötü hava şartları dolayısı ile gemide bulunanların sürüklendiği de edinilen bilgiler arasında. Son dakika haberine göre şu anda gelen vefat haberi ise bulunmamakta. Sahil güvenlik ve AFAD ekipleri de batan Rus kuru yük gemisini kurtarmak için hazırlık çalışmalarını yapmakta. Bartın Valisi bulunan tüm gemileri bölgeye yardım amaçlı göndereceğini açıklamıştı.

Batan Rus kuru yük gemisinin isminin “Arvin” olduğu biliniyor. Vali Güner ise yaptığı açıklamada Karadeniz’de hava şartlarının çok kötü olduğunu belirtti. Vali Güner açıklamasına üç filikada mahsur kalan 15 kişi olduğunu, kötü hava şartları dolayısı ile sürüklendiklerini, ancak şu anda vefat ya da filikaların battığına dair bir bilgi olmadığını söyleyerek devam etti.

Kurtarma ekiplerinin de yardıma gitmek için zorlandığı ama yine gidecekleri biliniyor. Vali, büyük bir gemi de olsa, özel bir gemi de olsa götüreceğiz sözlerine yer verdi.

Belde ise açıklarda bir geminin battığını ve çevrede bulunan gemilere yardıma gitmesi için talimat vermiş durumda. Karadeniz’de hava şartlarının çok kötü olması ise gidecek olan yardım faaliyetlerini zor hale getiriyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 14:23