Son dakika: Restoranlar ve kafeler açılacak mı? 

Türkiye'de koronavirüs önlemleri dâhilinde faaliyetlerine geçici olarak son verilen restoranlar ve kafelerin tekrar ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşletmeciler ve çalışanlar kan ağlıyor. Ekonomik bakımdan sarsılan işletmeciler ve işlerine son verilen çalışanlar bu durumun ne zaman sona ereceğini soruyor.

"Endişeliyiz"

Restoranlar ve kafelerin ne zaman açılacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında restoran işletmeciliğine ilişkin değerlendirmenin tekrar yapılacağını söyledi. Erdoğan, bu konuda endişelendiklerine dikkat çekerek, restoranların ve kafelerin koronavirüs önlemlerine sıkı bir şekilde uyacaklarına dair söz verdiklerini ancak bu sözlerini yerine getirmediklerini ifade etti.

"Risk alamayız"

Erdoğan, Türkiye'de şu anda koronavirüsle mücadelede başarılı bir süreç yürütüldüğünü belirterek, söz konusu sürecin zarar görmesini istemediklerini söyledi. Risk almak istemediklerine dikkat çeken Erdoğan, koronavirüste gelinen son duruma göre gerekli olması durumunda bir esneme yapılabileceğini belirtti.

"HES kodu getirilsin" talebi

Türkiye'de koronavirüs önlemleri dâhilinde faaliyetlerine geçici süreyle son verilen restoranların ve kafelerin tekrar açılması için Mart'a kadar bekleneceği tahmin ediliyor. Restoran ve kafe sahipleri, AVM'lerde olduğu gibi vatandaşlardan HES koduyla girmelerinin istenebileceğini belirtiyor. Restoran ve kafelerin sıkı koronavirüs önlemleri altında 15 Şubat Pazartesi günü açılabileceği öngörülüyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde "paket servis" ve sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı saatlerde "gel-al" ve "paket servis" şeklinde hizmet veren kafe ve restoranlar zor günler geçiriyor. Kafe ve restoranlar ekonomik anlamda sarsılırken, garsonlar ve aşçılar da işsiz bekliyor.

İşletmeciler tepkili

İşletmeciler, restoran ve kafelerin "15 gün süresince açık" ve "15 gün süresince kapalı" olabileceklerine ilişkin bir yöntem önermiş, bu şekilde yaşadıkları mağduriyetin biraz da olsa azalabileceğini söylemişlerdi. Ülkemizde işletmecilerin bu taleplerine rağmen restoran ve kafelerin hala kapalı olması vatandaşların sıkıntılı bir süreç geçirmelerine yol açıyor. İşletmeciler, insanların rahatça şehirler arası seyahat edebildiklerini, hatta nişan ve düğün yapabildiklerini, AVM'lerde gezebildiklerini ancak restoran ve kafelerin açılmasına izin verilmediğini belirterek, bu duruma tepki göstermişlerdi.

Türkiye'de koronavirüs sürecinde en fazla darbe yiyen sektörlerden biri yeme-içme sektörü oldu. Restoran ve kafelere girişlerde HES kodu zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği ise yetkililer tarafından değerlendirilmesi gereken bir seçenek olarak duruyor.

Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de son bir günde 6 bin 289 vaka tespit edilirken, 6 bin 113 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde 153 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.