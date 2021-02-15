Son dakika: PKK operasyonunda 718 kişi gözaltına alındı!

Gara'da PKK'lı teröristler tarafından 13 Türk vatandaşı şehit edilmişti. Söz konusu Türk vatandaşlarından birinin omzundan, 12'sinin ise başından vurularak şehit edildiği duyurulmuştu. Bir süredir esir olarak tutulan Türk vatandaşlarının Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın başlatılmasından sonra PKK terör örgütünün sözde mağara sorumlusunca katledildiği ortaya çıkmıştı. Milli Savunma Bakanı Akar, Türk vatandaşlarını şehit eden bütün alçakların öldürüldüğünü bildirmişti. Söz konusu katliama yönelik tepkiler devam ederken, PKK terör örgütünün kalleş saldırısından sonra birçok şehirde düğmeye basıldı.

40 şehirde operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütüne yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ortaya çıkarılması amacıyla harekete geçildiği ve 40 şehirde bu doğrultuda eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

HDP'liler de var

Açıklamada, operasyon kapsamında 718 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP (Halkların Demokratik Partisi) il başkanları ile ilçe başkanlarının da yer aldığı kaydedilen açıklamada, operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalar sırasında birçok dijital malzeme, doküman ve silah bulunduğu duyuruldu. Açıklamada, PKK terör örgütüne ilişkin gözaltı işlemlerinin sürdüğüne dikkat çekildi.

İddialara göre gözaltına alınanlar arasında şu isimler var:

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Parti Meclisi Üyesi Talha Kaya,- HDP (Halkların Demokratik Partisi) yöneticisi Ahmet Yaşmiş,

- TUHAY-DER Temsilcisi Cemil Koç,

- Doğubayazıt Belediyesi Meclis üyesi Rahim Gönen.

Diyarbakır'da 10 sene boyunca tutukluluğu süren İbrahim Halil Yaman'a para yolladığı için "örgüte finans sağladığı" gerekçesiyle Mikail Yaman hakkında tahkikat başlatılmıştı. Mikail Yaman, iddialara göre bu tahkikat dâhilinde gözaltına alındı.

İddialara göre, Şanlıurfa'da Abdi Binici gözaltına alındı. Elazığ'da ise HDP (Halkların Demokratik Partisi) Karakoçan İlçe Eş Başkanı Veysi Sarıtağ güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. HDP (Halkların Demokratik Partisi) yöneticisi Agit Yiğit'in de gözaltına alındığı ileri sürüldü. Eski HDP (Halkların Demokratik Partisi) Van İl Eş Başkanı Ökkeş Kava'nın da bugün gözaltına alınan kişilerden biri olduğu ifade edildi.

Siirt'te HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) Belediye Meclis üyeleri olan Haydar Çağli ve Hasret Aslan'ın gözaltında olduğu ileri sürüldü. HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) Siirt Belediyesi Meclis Üyesi Emin Çeçen'e ilişkin gözaltı kararının mevcut olduğu ancak söz konusu ismin evinde bulunamadığı belirtildi.

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Batman İl Eş Başkanı Fatma Albay'ın da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Manisa'da ise HDP (Halkların Demokratik Partisi) Gençlik Meclisi mensubu olan 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bugün gözaltına alınan kişilere ilişkin henüz bir resmî açıklama gelmedi.