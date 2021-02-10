Son dakika: PKK'nın sözde lojistikçisi Sincar'da yakalandı! 

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından sınır ötesine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu güneyde yaratılmak istenen terör koridoru büyük oranda ortadan kaldırılmıştı. PKK'lı teröristlerden bazıları ise Sincar'da kümelenmişti. Milli Savunma Bakanı Akar'ın Irak ziyaretinin ardından Sincar'a yönelik operasyon gerçekleştirilebileceği konuşulmuştu. Bu süreçte MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) harekete geçti.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve AB (Avrupa Birliği) tarafından DEAŞ terör örgütü ile mücadele bahanesiyle gönderilen silahları PKK'lı teröristlere dağıtan alçak için MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) tarafından Irak'ta operasyon gerçekleştirildi. PKK terör örgütünün sözde lojistikçisi olan "Laşer" kod isimli terörist yakalandı. Sincar'da yakalanan terörist İbrahim Parım'ın Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Söz konusu teröristin sorguya alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

- Sincar'ın PKK terör örgütü için önem arz ettiği biliniyor. Milli Savunma Bakanı Akar, hatırlanacağı üzere Irak'a geçen ay bir ziyaret gerçekleştirmişti. Irak'taki temaslarında Sincar meselesinin ele alındığını belirten Akar, Irak yönetimi tarafından bu konuda yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Akar, PKK'lı teröristlerin ilerleyen süreçte alınacak önlemlerle Sincar'dan ayrılacağına dikkat çeken Akar, yaşanan gelişmelerin ayrıntılı bir şekilde takip edildiğini belirtmişti.

- Akar, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin daima yardıma hazır olduğunu kaydetmişti. TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlar sayesinde teröristlere ağır bir darbe indirildiğini ifade eden Akar, Türkiye'nin Erbil yönetimi ve Bağdat ile PKK terör örgütüne karşı iş birliği içerisinde olacağını belirtmişti. Akar, PKK'lı teröristlerin kaçacak deliklerinin bulunmadığına işaret ederek, Türkiye ile Irak'ın iş birliği içerisinde terör belasından kurtulacağını aktarmıştı.

- Akar, PKK'lı teröristlere karşı Türkiye'nin Bağdat ve Erbil yönetimi ile beraber hareket edeceğini bildirmiş, bu durum akıllara "Sincar'a operasyon mu düzenlenecek?" sorusunu getirmişti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin daima ortak operasyonlar için hazır bulunduğunu söylemişti. Sincar için düğmeye basılacağının sinyalini veren Erdoğan, yine "Ansızın gelebiliriz." demişti.

- Erbil yönetimi ile Bağdat arasında "Sincar'da güvenliğin ve istikrarın sağlanması" amacıyla 9 Ekim 2020 tarihinde anlaşmaya varılmıştı. Söz konusu anlaşmada, ulusal güvenlik birimleri ve istihbarat birimleri ile federal polis haricinde Sincar'da herhangi bir silahlı grubun güvenlikten sorumlu olmayacağı ifade edilmişti. Bahsedilen birimler haricinde kalan bütün silahlı oluşumların bölgeden çıkarılacağı belirtilmişti.

- Sincar'da söz konusu anlaşma kapsamında iç güvenlik birimlerine 2 bin 500 kişinin alınacağı kaydedilmişti. Böylece Sincar'da güvenliğin üst düzeye çıkarılacağı belirtilmişi. İç güvenlik birimlerine Sincar'dan kaçanlar arasından da alım gerçekleştirileceği ifade edilmişti. PKK'lı teröristlerin Sincar'da olan varlığına tamamen son verileceğine dikkat çekilmişti. Terör örgütü PKK'nın uzantılarının burada faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği aktarılmıştı.