Son dakika: PKK'nın Gara'da da görev alan bombacısı paketlendi!

Kocaeli'de kaçak göçmenlerin hukuk dışı yöntemlerle Avrupa ülkelerine gönderileceğine yönelik bir istihbarata jandarma ekipleri tarafından ulaşıldı. Söz konusu kaçak göçmenlerin arasında kritik birinin de bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine hemen ekipler tarafından harekete geçildi. 11 kaçak göçmen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki kaçak göçmenin daha fazla ödeme yaparak yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Kaçak göçmenlerin neden daha fazla ödeme yaptığını anlamaya çalışan jandarma ekipleri, söz konusu kişilerin hızlı bir şekilde parmak izlerini aldı.

PKK'lı terörist olduğu tespit edildi

Parmak izlerinin alınması sonucu kaçak göçmenlerden birinin PKK'lı terörist olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin adının K.H.R.S. olduğu ve Resulayn'da doğduğu ortaya çıktı. 32 yaşında olduğu belirlenen teröristin PKK terör örgütüne 2008 senesinde dâhil olduğu tespit edildi. K.H.R.S.'nin Şemdinli, Hakurk ve Gara'da PKK terör örgütünün sözde üst düzey sorumlusu olduğu ifade edildi. K.H.R.S.'nin son olarak PKK terör örgütünün sözde bölük komutanı olduğu belirtildi. Söz konusu teröristin patlayıcı uzmanlığı yaptığı kaydedildi.

PKK'lı teröristin Hakkâri'ye bağlı Şemdinli ilçesinde 2012 senesinde zırhlı polis aracına yönelik saldırı düzenlediği ortaya çıktı. K.H.R.S.'nin başka bir zamanda da askerî konvoya yönelik saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi. Farklı saldırıların faili olduğu ortaya çıkarılan PKK'lı teröristin, Şemdinli merkezine yönelik 2012 senesinde gerçekleştirilen saldırıyı hem planladığı hem de söz konusu saldırıda bizzat yer aldığı saptandı.

Yurt dışına kaçıracak olan kişi de gözaltında

K.H.R.S. isimli teröristi yurt dışına kaçıracak olan kişinin de gözaltında olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin, gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye gönderileceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 12:51