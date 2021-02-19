Son dakika: Pervin Buldan dâhil 9 HDP'li için fezleke hazırlandı!

2014 senesinde yaşanan Kobani olaylarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor. Söz konusu tahkikat dâhilinde HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) 108 kişiye ilişkin dava açılmıştı. Birçok kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Davanın duruşması Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen günlerde görülecek. Söz konusu duruşmadan önce HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dâhil söz konusu partiden 9 milletvekiline ilişkin fezleke hazırlandı.

İşte hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri:

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul Milletvekili Pervin Buldan,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Van Milletvekili Sezai Temelli,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Mardin Milletvekili Pero Dundar,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü.

Yukarıda isimleri geçen kişilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekenin TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gönderildiği öğrenildi. Söz konusu fezlekelerin önce ilgili komisyonlarda değerlendirileceği öğrenildi. Oylama yapılmak üzere bu fezlekelerin daha sonra TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda ele alınacağı ifade edildi. Dokunulmazlıklara son verilmesine ilişkin karar verilmesi durumunda adli sürece geçileceği bildirildi.

Ne olmuştu?

HDP (Halkların Demokratik Partisi) MYK (Merkez Yürütme Kurulu) tarafından 6 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda skandal bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, bütün meslek örgütleri, demokratik kitleler ile uluslararası kurum ve kuruluşların Kobani'de yaşanan gelişmelere karşı ayaklanması için çağrıda bulunulmuştu. Söz konusu açıklamada, "Kobani'de katliam teşebbüsünde bulunulduğu" iddia edilerek, "tüm halkların sokaklara dökülmesi gerektiği" ifade edilmiş, "her yerin artık Kobani olduğu" belirtilmişti.

Kobani Olayları

DEAŞ terör örgütünün Kobani'yi kuşatması üzerine YPG terör örgütü militanları tarafından Türkiye hudutları üzerinden silah nakli gerçekleştirilmesine müsaade edilmemişti. HDP (Halkların Demokratik Partisi) MYK (Merkez Yürütme Kurulu) tarafından yapılan çağrı üzerine protesto gösterileri başlamıştı. Kobani Olayları esnasında sivil halka yönelik saldırılar düzenlenmişti. Çok sayıda resmî binanın yanı sıra araçlar, iş yerleri ve konutlar yakılmıştı. Birçok ilde bu nedenle hükümet tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 10 Ekim 2014 tarihinden itibaren 35 kişinin protesto gösterileri esnasında yaşamını yitirdiği bildirilmişti. İnsan Hakları Derneği'ne göre Kobani Olayları kapsamında 7-12 Ekim 2014'te Türkiye'de 46 kişi yaşamını yitirmiş, 682 kişi ise yaralanmıştı. Olaylar kapsamında 323 kişinin de tutuklandığı kaydedilmişti. Öte yandan, 1.113 bina tahribata uğramıştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 16:43