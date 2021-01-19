Son Dakika: Otoyolda felaket! Kaza Sonucu 5 kişi Hayatını Kaybetti 2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Son dakika haberine göre Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde korkunç bir kaza yaşandı. Yaşanan olayda 5 kişinin vefat haberi gelirken 2 kişinin ise kazada yaralandığı öğrenildi. Otoyolda çarpışan kamyon ve bir otomobil 5 can aldı.

Pozantı-Ankara otoyolunda Şakir Sarı tarafından kullanılmakta olan kamyon Tarsus Damlama mevkisinde giderken Gazi Rüzgar yönetiminde olan otomobil ile çarpışarak korkunç bir kazaya sebep oldu.

Son dakika haberinde Tarsus mevkisinde otoyolda yaşanan kazada çarpışan kamyon ve otomobil 5 can alırken 2 kişinin de kazayı yaralı olarak atlatmasına neden oldu. Yaşanan korkunç olayda sürücü Gazi Rüzgar’ın kullanımında olan otomobil içerisinde bululan Gazi Rüzgar, Ali Rüzgar, Ayşe Rüzgar, Meryem Rüzgar ve Emine Rüzgar vefat ederken otomobildeki Kerim Rüzgar ve kamyon sürücüsü Şakir Sarı yaralandı. Yaşanılan kaza sonrası iki yaralı Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolun bir şeridi beş kişinin ölümü ile sonuçlanan korkunç kaza sebebi ile trafiğe kapandı. Kapanan şerit daha sonra ekiplerin çalışması ile ulaşıma açık hale getirildi.

İlk olarak aracın durdurulması, çalışmıyor durumda ise kontağın kapatılması gerekir. Hayati kontroller de yapıldıktan sonra daha büyük bir kazaya neden olmamak adına gerekli olan güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kaza hangi araç ile yapıldı ise olaya karışan araçların fotoğrafları ve mümkünse video kaydı alınması ve ardından yaşanan olay sonrasında yolun trafiğini engellememek için araçların uygun bir yere çekilmesi gereklidir. Kazaya karışan sürücüler ile anlaşılmadığı durumda ise 155 ya da kaza mahalli Jandarma bölgesi ise 156 aranmalı ve trafik zabıtasına haber verilmelidir. Yaşanan olayda ölüm ya da yaralı olmaması durumunda tutanak tutulmalıdır. Tutanak tutulmadığı durumda kaza sırasında oluşan maddi hasarların sigorta tarafından karşılanması olanaklı olmayacaktır.

Maddi hasarlar dışında yaralanma durumu görülen kazalarda ise ilk yardım, hayati önem taşıyan noktalardandır. Ancak yanlış uygulanan ilk yardım sebebi ile ölümler meydana gelebilirken ilk yardım eğitimi alan bir kişinin bu görevi üstlenmesi gerekmektedir.