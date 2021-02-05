Son dakika: Osman Kavala'nın tutukluluğu sürecek!

Türkiye'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe teşebbüsüne ilişkin eski CIA danışmanı Barkey ile Kavala'nın yargılandığı davanın bir duruşması daha 5 Şubat Cuma günü görüldü. Söz konusu duruşmanın, İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü ifade edildi. Kavala'nın duruşmaya SEGBİS ile cezaevinden katıldığı kaydedildi. Duruşmada Kavala'nın birçok avukat tarafından teslim edildiği belirtildi. Söz konusu duruşmaya Barkey'in gelmediği kaydedildi.

Tutukluluğu sürecek!

Duruşmaya CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) vekilleri Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu, Bağımsız vekil Ahmet Şık izleyici olarak katıldı. Bazı ülkelerin başkonsolosları ve büyükelçileri tarafından da duruşma izlendi.

Mahkeme tarafından verilen karara göre, "siyasi casusluk ya da askerî casusluk" ve "Anayasa'yı ihlâl etme" suçlarından yargılanan Kavala'nın tutukluluk hali sürecek. Aynı şekilde Barkey'in de tutukluluk hali sürecek.

İddianamenin ayrıntıları şöyle:

- İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. Yakalama kararı verilen eski CIA danışmanı Barkey ile tutukluluğu süren Kavala'nın, FETÖ'nün TSK'da (Türk Silahlı Kuvvetleri) meydana getirdiği yapılanmayla 15 Temmuz 2016 tarihinde bulunduğu darbe teşebbüsü sürecinde yer aldıkları ifade edildi.

- Barkey ile Kavala'nın, devletin hem iç ve dış siyasi faydaları hem de güvenliği açısından saklı tutulması gerekli olan bilgileri askerî casusluk ve siyasi casusluk amacıyla sağladıklarına ilişkin kanıtlara ulaşıldığı bildirildi.

- Barkey ile Kavala'nın, Anayasa tarafından öngörülen düzeni şiddet ve cebir aracılığıyla bozma ya da söz konusu düzenin yerine farklı bir düzeni hayata geçirme ya da mevcut düzenin fiili olarak sürdürülmesini engelleme girişiminde bulundukları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almaları talep edildi.

- Barkey ile Kavala'nın, devletin hem iç ve dış siyasi faydaları hem de güvenliği açısından saklı tutulması gerekli olan bilgileri askerî casusluk ve siyasi casusluk amacıyla sağladıkları gerekçesiyle de 20'şer seneye kadar hapis cezası almaları talep edildi.

- İddianamede Barkey ile Kavala'nın, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünü FETÖ adına yöneten mahrem sorumluları ile iletişime geçerek darbe teşebbüsüne hazırlık yaptıkları kaydedildi. Barkey ile Kavala'nın, söz konusu darbe teşebbüsünün başarıya ulaşması durumunda kurulacak olan yeni yönetimde gayrimeşru ya da meşru görevler yürütmesi olası olan grup ve kişilerle bu doğrultuda koordinasyon sağlanması amacıyla temasta oldukları belirtildi.

- Barkey ile Kavala'nın sık sık hem yurt dışı hem de yurt içi seyahatlerine çıktıkları ifade edildi. Söz konusu isimlerin olağanüstü sıklıkta gerçekleştirdikleri seyahatlerinin 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün hazırlığı olarak ele alındığı kaydedildi.

"Kurgusal suçlamalar yapıldı"

Kavala, Gezi Davası'nda kendisine yönelik beraat kararı alınmasının ardından yalnızca birkaç saat içerisinde 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünü desteklediği gerekçesiyle tekrar tutuklandığını hatırlatarak, suçlamalara kanıt olacak bir dayanak bulunamadığı için kendisi hakkında kurgusal suçlamalar yapıldığını ifade etti. Kavala, burada suçlu olduğuna dair algıların canlılığını sürdürmesi için tutukluluk halinin aralıksız bir şekilde devam etmesinin hedeflendiğini söyledi.