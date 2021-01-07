Son Dakika : Onlarca Kişi Nasıl Dolandırıldı?

Son dakika skandallarına bir yenisi daha eklendi. Onlarca kişiyi dolandıranlara 10 yıl hapis istemi üzerine dava açıldı. Dolandırıcılar bu kez kaçamadı! İnternet üzerinden hayvan besiciğili işi yine beklenilen gibi olmadı. Çiftlik Bank olayı sonrası Çiftliğim isimli site yüksek gelir verme vaadi ile insanları kandırdı. Açığa çıkan bilgiler sonucunda site sahipleri hapis istemi ile dava edildi.

Skandal durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkardı… Soruşturmada elde edinilen bilgilere göre Mehmet Aydın isimli şahıs tosuncuk lakabı ile 1 milyar 139 milyonluk bir vurguna imza atmış arkasında ise binlerce mağdur insan bırakmıştı. 31 Mayıs 1991 Bursa doğumlu Aydın nitelikli dolandırıcılık suçu ile kırmızı bülten ile aranmaktadır. Eren Çakar takma adını kullanıp rap tarzında şarkılar da yapmıştır. Çiftlik Bank ismi adı altında kurulan site hayvan besiciliği uygulaması ile bir sürü insanı mağdur durumda bırakmıştı. Aydın’ın şu an nerede olduğu ise bilinmemekte. Geçtiğimiz yılın dördüncü ayında çıkan habere göre resmi gazetede “Tosuncuk” adını kullanan Mehmet Aydın’ın infaz indiriminden yararlanamayacağı söylenmiştir. Aydın, Interpol’ün en çok arananlar listesindedir. Tosuncuk lakaplı İranlı şahsın daha önce de yaptığı gibi projeler ile fazla sayıda insanı dolandırdığı da anlaşıldı.

İkinci kez aynı türde karşılaşılan skandal olay da benzer isimle yapıldı. Bu kez Çiftliğim ismi ile kurulan internet sitesi vatandaşları yüksek gelir vaadi ile maddi kayıplarına uğrattı. Para yatırdıktan sonra verdikleri oranın katlanarak artacağını düşünen vatandaşlar beklediği gibi bir sonuçla karşılaşmadı. Hedeflenen gibi kar artışı göremeyen müşteriler şikayette bulundular. Yetkililer ise şikayet için kesinlikle dolandırıcılık gibi bir kastlarının olmadığını ifade ettiler. Üyelerin kendi istekleri ile para yatırdığını anlatan yetkililer düşünüldüğü gibi bir durumun olmadığını açıkladı. Soruşturmada ise haksız menfaat elde etme amacı ile ceza almaları talep edildi.

10 Yıl Hapis İstemi

Çiftliğim isimli sitenin yetkilileri için 10 yıl hapis isteniyor. Süreç içerisinde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak olan yetkililerin bilişim sistemlerini kullanma sureti ile dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülüyor.