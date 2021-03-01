Son Dakika Öğrenci Affı Mı Geliyor, Kimler Yararlanabilecek? YÖK Başkanından Açıklama!

Ülkemizde son yıllarda eğitim ve öğretime olan ilgi git gide artıyor. Özellikle eğitimin günümüz dünyasının olmazsa olmazlarından biri haline gelmesi ve bunun yanı sıra devletimizin sağladığı açıktan ya da uzaktan okul bitirme olanaklarının ilerlemesi ve gelişmesi sebebiyle pek çok kişi eğitim öğretime yeniden dönmeyi arzuluyor. Lakin eğitim öğretime dönme yolunda birçok kişinin önünde bir engel var ve bu engelin kalkması gerekmektedir. Yani bir başka şekilde ifade etmek gerekirse pek çok kişi eğitim öğretim hayatına geri dönmek için öğrenci affını bekliyor zira öğrenci affı gelmeden bahsi geçen kişilerin eğitim öğretime dönmesi oldukça zordur.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelen ve yaklaşık olarak 500 binden fazla öğrencinin yararlanması söz konusu olacak olan öğrenci affı ile ilgili kafalarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Bu bağlamda birçok kişinin kafasında yer edinen soru “2021 yılı içerisinde bir öğrenci affı gelecek mi? YÖK tarafından öğrenci affına ilişkin atılan somut bir adım var mı ve kimler bu öğrenci affından yararlanabilecek?” oldu.

Okulunu yarıda bırakan binlerce öğrenciye en son 2018’de yapılan ve bu yıl da yapılacağı tahmin edilen 2021 öğrenci affına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz senelerde YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada öğrenci affının yapılması için yasa çıkması gerektiği belirtilmişti. Bu nedenle önümüzdeki aylarda YÖK tarafından olumlu bir açıklama yapılma ihtimali mevcut zira pek çok öğrenci sosyal medyada “öğrenci affı” etiketi ile sesinin YÖK’e duyuruyor.

Öğrenci affı konusu son olarak 2020 yılının Kasım ayında TBMM gündemine CHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek tarafından getirilmişti ve MHP’li vekiller de desteklemişti. 2021 öğrenci affı ile ilgili tüm somut gelişmeleri yine haber sayfamızdan takip edebilirsiniz.