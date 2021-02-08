Son dakika: Muharrem İnce'den istifa açıklaması!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetimi ile sorun yaşayan ve bunun üzerine Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, yeni bir siyasi parti kurmak üzere hazırlıklara başladığını dile getirmişti. İnce, CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa edeceğini duyurdu. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile yollarını ayırdığını duyuran İnce, söz konusu partinin artık Atatürk'ün partisi olmadığın ifade etti. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) yalnızca tabelasının kaldığını belirterek söz konusu partinin Atatürk'ün istikametinden saptığını ima eden İnce, yeni bir yola adım attıklarını söyledi.

"Hem logosu hem adı belli oldu"

İnce, hedeflerinin 50+1 olduğunu kaydederek, ülkemizin hem mevcut iktidardan hem de muhalefetten kurtarılacağını söyledi. Kuracağı siyasi partinin logosunun ve isminin belli olduğunu ifade eden İnce, Cumhur İttifakı'nda hiçbir şekilde yer almayacaklarını dile getirdi.

"Hazineden gelen para sizin olsun"

İnce, CHP'yi (Cumhuriyet Halk Partisi) böldüğüne dair iddialara verdiği yanıtta, böyle bir şeyin olmadığını, hazineden gelen paraların onların olabileceğini, kendi partisinin ise çalışıp kazanacağını ifade etti.

"Yazılı şekilde bildireceğim"

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) neden istifa ettiğini yazılı bir şekilde bildireceğini kaydeden İnce, söz konusu partiden istifa eden Yalova vekili Özcan Özel, Karabük vekili Hüseyin Avni Aksoy ve İzmir vekili Mehmet Ali Çelebi'nin de kendisinin yanında olduğunu duyurdu.

"Genel başkanı parti üyeleri seçecek" demişti

İnce, daha önce yaptığı açıklamada, genel başkanın parti üyeleri tarafından seçileceğini belirterek, genel başkanlık sultanlığına son vereceklerini ifade etmiş, Türkiye'de demokrasi istemek için önce partide demokrasiye uygun hareket edilmesi gerektiğini söylemişti.

Süreç nasıl ortaya çıkmıştı?

İnce, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile yaşadığı görüş ayrılıklarını ilk defa 2020 senesinin Ağustos ayında dile getirmişti. Türkiye'de muhalefet sorununun büyük olduğunu ifade eden İnce, grup başkanvekillerinin genel başkan tarafından atanmasına tepki göstermişti. İnce, kurultayda az da olsa konuşabilmek için ciddi bir emek harcamak gerektiğini belirterek, İnönü'nün zamanında parti kurultayını ciddi bir şekilde izlediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun kendi konuşmasını yaptıktan sonra kurultaydan ayrıldığını ifade etmişti.

Sivas'ta yeni bir hareket başlatmıştı

Bunun üzerine Sivas'ta 4 Eylül 2020 tarihinde Memleket Hareketi'ni başlatan İnce, bu hareketin kadrosunda yer alacak isimlerin bilim ve akıl doğrultusunda hareket edeceğini kaydetmişti. İnce, kadroda Atatürk ile problemi olanların asla yer alamayacağına dikkat çekerek, din, dil veya ırk gibi konularda gösterilen ayrımcılığa karşı çıkacaklarını belirtmişti.

CHP'yi sert bir şekilde eleştirmişti

Türkiye'deki tüm siyasi partileri birbirine benzeten İnce, başkanlık sisteminde gensoru ile güvenoyunun mevcut olmadığına dikkat çekmişti. İnce, aynı zamanda CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) gensoru ile güvenoyunun mevcut olmadığını belirterek, partide bulunmayan bir şeyin yani demokrasinin Türkiye'ye de getirilemeyeceğini dile getirmişti. Ülkemizde demokrasi olmadığını kaydeden İnce, belediye meclis üyelerinin genel başkan yardımcısı tarafından yazılıp gönderilmesinin demokrasiye aykırı olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanlığına tekrar aday olacak

İnce, Avrupa'daki siyasi partilerin tüzüklerini incelediğini ifade ederek, kendi partisinin Hazine'den geçinmeyeceğini dile getirmişti. Hesapların şeffaf bir şekilde ortaya konacağını duyuran İnce, küçük bir parti olacaklarını belirtmişti. İnce, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) yaptığı hatalar yüzünden Cumhurbaşkanı olamadığını söylemiş, tekrar aday olmak istediğini aktarmıştı.