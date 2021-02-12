Son dakika: Melek İpek hakkında istenen ceza belli oldu!

Antalya'ya bağlı Döşemealtı ilçesinde kendisine şiddet uygulayan eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'e ilişkin iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, "kasıtlı olarak öldürmek" suçundan Melek İpek'in 18 seneden 24 seneye kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

"Her zaman şiddete uğradım"

Melek İpek, 12 sene önce ailesi istemese de Ramazan İpek ile evlendiğini belirterek, evliliği boyunca her zaman şiddete uğradığını dile getirdi. Ramazan İpek'in kendisini silah ve av tüfeğiyle hep tehdit ettiğini belirten Melek İpek, eşinin bunları suratına ya da bedeninin farklı bölgelerine vurarak kendisini dövdüğünü kaydetti.

Melek İpek, Ramazan İpek'in birdenbire öfkelenip kendisine ve çocuklarına yönelik şiddet uyguladığını ve kendisini aleni bir şekilde öldürmekle tehdit ettiğini aktardı.

"Korktuğum için şikâyet edemedim"

Ramazan İpek'in tavırlarından korktuğunu ve bu nedenle karakola gidip şikâyet edemediğini belirten Melek İpek, ailesine ve çocuklarına zarar vermesinden endişelendiğini ifade etti. Melek İpek, Ramazan İpek'in ailesine olanları söylediği zaman kendisini hep geçiştirdiklerini aktardı.

"Boşanmak istediğini söyledi"

7 Ocak 2021 tarihinde Ramazan İpek'in evdeyken kendisine boşanmak istediğine dair mesaj gönderdiğini, kendisinin de "Sen bilirsin" şeklinde bir yanıt verdiğini anlatan Melek İpek, bu şekilde boşanma konusunda anlaşma sağladıklarını söyledi. Melek İpek, bunun üzerine çocukların velayetine ilişkin konuştuklarını ve tartışmadıklarını belirtti.

Tam yatmaya hazırlanırken Ramazan İpek'in odaya girdiğini ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini kaydeden Melek İpek, bunun üzerine çocukları hızlı bir şekilde arkasına sakladığını ve Ramazan İpek'e bunu yapmamasını sağlamak için yalvardığını söyledi. Melek İpek, Ramazan İpek'in kararlı olduğunu görünce çocuklarını yatağın üstüne doğru ittirdiğini belirterek, bunun üzerine Ramazan İpek'in sıktığı kurşunun yan tarafından geçerek cama isabet ettiğini ifade etti. Ramazan İpek'in dipçikle kendisine şiddet uyguladığını kaydeden Melek İpek, daha sonra farklı bir odada şiddete maruz kaldığını ve boğazının sıkılması üzerine baygınlık geçirdiğini ifade etti.

"Banyoda çıplaktım"

Melek İpek, Ramazan İpek'in kendisini kelepçelediğini ve banyoda çıplak bir şekilde uyandığını belirterek, Ramazan İpek tarafından üstüne soğuk su döküldüğünü söyledi. Daha sonra Ramazan İpek'in kendisini odada bulunan kanepeye yatırdığını kaydeden Melek İpek, eşinin eve geldiği zaman hem kendisini hem de çocuklarını öldüreceğine dair tehditler savurduğunu ve eve gelince de odada bulunan av tüfeğini fark ettiğini söyledi. Melek İpek, ellerinin kelepçeli olduğunu ve av tüfeğinin de koltuğunun altında bulunduğunu kaydederek, elinin tetiğe ulaşmadığını ve Ramazan İpek'in silahı elinden almaya çalıştığı sırada tek el ateş aldığını ifade etti.

Ramazan İpek ile Melek İpek'in çocukları da bu ifadeleri teyit etti.

"Öç alma duygusu var"

İddianamede, Ramazan İpek'in evden ayrılmasıyla eve yeniden gelmesi arasında 45-50 dakika bulunduğu ve bu sürede Melek İpek'in yetkili merciler ile iletişime geçmediği, yardım istemediği ve eşinin yaşattıkları üzerine öç alma duygusuyla davrandığı ifade edildi.

"Meşru müdafaadan söz edilemez"

Ramazan İpek tarafından eziyet ve tehdidin gündüz saatlerinde de sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin belirlenemeyeceği, eve geldiği zaman elinde herhangi bir silah bulunmadığı kaydedilen iddianamede, maktulün servis işini yaptıktan sonra ekmek poşetiyle eve geldiği, bu nedenle meşru müdafaadan söz edilemeyeceği belirtildi. İddianamede, Melek İpek'in maruz kaldığı şiddet nedeniyle bu eylemi haksız tahrik altında yaptığına da dikkat çekildi. Melek İpek'in herhangi bir şekilde telaş veya heyecandan ateş etmediği vurgulanan iddianamede, yetkili mercilere ya da yakınlarına haber vermeyen sanığın Ramazan İpek'in cezasını kendisinin vermek istediği belirtildi.