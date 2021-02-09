Son dakika: Koronavirüsün kökeninde laboratuvar seçeneği elendi!

Koronavirüsün kaynağı ne? Yarasalar mı, pangolinler mi, hayvan pazarı mı, laboratuvar mı? Söz konusu soruya yanıt bulmak üzere Vuhan'a giden DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti, konuya ilişkin pek de kesinliği olmayan açıklamalarda bulundu.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti, koronavirüsün Vuhan şehrinde faaliyet gösteren bir laboratuvardan sızmış olabileceğine ilişkin iddiaların büyük bir olasılıkla yanlış olduğuna dikkat çekti. Söz konusu heyet, koronavirüsün ara türden insanlara bulaştığını tespit ettiklerini belirterek, koronavirüsün kökenine ilişkin yürütülecek faaliyetlerde artık laboratuvar ihtimalinin devre dışı kalacağını kaydetti.

"Hayvandan insana bulaştı ama hangisi olduğu belli değil"

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti, Vuhan şehrinde Çinli bilim insanları, hekimler ve hastalarla görüşmelerde bulundu. Söz konusu heyet, koronavirüsün hayvandan insana bulaştığına dair sağlam bulgulara ulaştıklarını ancak hangi hayvandan insana bulaştığını belirleyemediklerini duyurdu.

"Donmuş gıdadan bulaşmış olabilir"

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetinin başkanlığını üstlenen Dr. Embarek, koronavirüsün donmuş gıdadan bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde de durdu. Vuhan şehrinde bulunan hayvan pazarına odaklanacak olan heyetin çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Ulusal Halk Komisyonu Sözcüsü Wannian, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hayvan pazarında virüs saptandığı süreçte Vuhan şehrinin farklı yerlerinde de virüs kümelenmelerinin oluştuğuna dikkat çekti.

"Vuhan'dan önce farklı yerlerde vardı"

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti, Vuhan şehrinde rastlanmadan önce koronavirüsün Çin'in farklı yerlerinde dolaşıma girdiğini tespit ettiklerini de bildirdi. Fakat hastanelerin kayıtları, tahliller ve eczanelerin satışlarının araştırıldığı ve 2019 senesinin Aralık ayından önce herhangi bir yerde büyük boyutlarda bir koronavirüs izinin tespit edilmediği kaydedildi.

Koronavirüsün kökenine ilişkin farklı iddialar

- Çin'de koronavirüs ilk ortaya çıktığı zaman dünyanın gündeminde yarasa çorbalarına ait görüntüler vardı. Koronavirüsün yarasalardan bulaştığı iddia edilmişti. Bir kadının gülerek yarasa yediği görülmüş, bu durum tepkilere neden olmuştu. Söz konusu görüntünün aslında Palau Adası'nda birkaç sene önce Vang Mengyun isimli bir programcı tarafından çekildiği tespit edilmişti. Çin'de yarasa çorbasının yaygın olarak tüketilen bir yiyecek olmadığı ortaya çıkmıştı.

- Koronavirüsün laboratuvar üretimi olduğunu iddia edenler de vardı. Onlardan biri de ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Eski Başkanı Trump'tı. Trump, koronavirüsün Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden çıktığını öne sürmüş, hatta bununla ilgili kanıtlara ulaştığını da belirtmişti. Bu iddiayı savunanlar, koronavirüsü "Çin tarafından yürütülen biyolojik silah programının bir parçası" olarak nitelendirmişlerdi.

- Koronavirüsün aşı için planlı olarak ortaya çıkarıldığı da öne sürülmüştü. Pirbright Enstitüsü tarafından 2015 senesinde yapılan bir patent başvurusu ortaya çıkmıştı. Burada solunum rahatsızlıklarına karşı koronavirüsün hafifletilmiş versiyonunun aşı olarak kullanılabileceği ifade edilmişti. Bu nedenle koronavirüsün aşı üretimi için fon sağlanması amacıyla bilinçli olarak ortaya çıkarıldığı iddia edilmişti. Fakat Pirbright Enstitüsü'nün başvurusunun, kuşların taşıdığı ve sadece kanatlılar üstünde etkiye sahip olan bronşit virüs için olduğu ortaya çıkmıştı.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 15:22