Son Dakika: Konya'da Deprem Üstüne Deprem! 9 Şubat Tarihinde Konya Sallanıyor

Ay, Güneş, Dünya ve Venüs'ün hizalanmasına bağlı olarak Dünya üzerindeki sismik hareketler devam ediyor. Ege Denizi Bölgesi'nde depremler bugünde devam ederken Konya'da 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Üst üste yaşanan depremler bölge halkını korkuttu. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika haberine göre fay hatlarında ki hareketlilik devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan son depremler şu şekilde:

SON DAKİKA KONYA DEPREMİ

Saat 18.51 de Mevlütlü-Tuzlukçu bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun hemen ardından 18.51 ve 18.52 de 4.0 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. 3 dakika arayla meydana gelen 3 deprem Konya'da korku ve panik yarattı. Kandilli tarafından paylaşılan verilere göre 1.5 ve 2.2 büyüklüklerinde ki depremlerle Konya sallanmaya devam ediyor. Kısa sürede üç büyük depremle panik içine giren Konya halkı bu gece tedirgin olarak uyuyacak.

EGE DENİZİ DEPREMLERİ DEVAM EDİYOR

Son 1 haftadır Ege Denizi'nde yaşanan hareketlilik bugünde devam etti. Ege Denizi'nde meydana gelen depremler İzmir, Çanakkale, Muğla bölgelerinde hissediliyor. Bugünde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlerin listesi ise şu şekilde:

UZMANLAR BÜYÜK DEPREM BEKLİYOR

Bir süredir fay hatlarında yaşanan hareketlilik konusunda uzmanlar uyarıda bulundu. Gezegenlerin konumlanmasına bağlı olarak dünya genelinde büyük bir deprem bekleniyor. 2021 Nisan ayına kadar büyük deprem riski olduğu belirtilirken 14 Şubat tarihine özellikle dikkat çekildi. Vatandaşlarımızın 14 Şubat Pazar günü deprem konusunda hazırlıklı olmaları konusunda uzmanlar tarafından uyarı yapıldı.

Geçtiğimiz gün Endonezya'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem örnek gösterilerek, ülkemizde de benzer büyüklükte depremlerin gerçekleşebileceğine dikkat çekildi.