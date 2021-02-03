Son dakika: Kırmızı listeden bir terörist daha silindi! 

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 17 Ekim 2020 tarihinde komando birlikleri ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) tarafından Amanos Dağları'na yönelik bir operasyon düzenlenmişti. Söz konusu operasyon kapsamında 4 teröristin bir daha eylem yapamayacak hale getirildiği bildirilmişti. Etkisizleştirilen teröristlere yönelik DNA incelemesi gerçekleştirildi. Söz konusu teröristlerde birinin PKK terör örgütünde 28 senedir faaliyet yürüten İbrahim Şengül olduğu ortaya çıktı. Bedrettin-Bedirhan kod isimli teröristin sözde Amanos Saha Sorumlusu olduğu tespit edildi. Ayrıca, bu teröristin kırmızı kategoride bulunduğu ve 10 milyon liraya kadar ödülle arandığı belirlendi.

Çok sayıda eylemin talimatını verdiği öğrenildi

PKK'lı terörist İbrahim Şengül'ün Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da çok sayıda eyleme katılım gösterdiği belirtilirken, birçok eylemin talimatını da kendisini verdiği tespit edildi. Öte yandan, Bedrettin-Bedirhan kod isimli teröristin tehdit etme, alıkoyma, mala hasar verme, araç yakma, yağmalama ve gasp etme gibi çok sayıda terör amaçlı faaliyeti planladığı ve bu eylemlerin faili olduğu kaydedildi.

Hangi eylemlere katıldı?

Terörist İbrahim Şengül, Hatay'ın Erzin ilçesinde 23 Mart 1997 tarihinde 3 sivilin ve izin yapmak üzere gelen bir jandarma erinin şehit olmasına neden olan eyleme katıldı. Hatay'ın Erzin ilçesinde 26 Mart 2004 tarihinde elektrik trafosunun tuzaklanması neticesinde bir TEDAŞ görevlisinin yaşamını yitirdiği ve bir jandarma erinin yaralandığı eylemde yer alan İbrahim Şengül, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 13 Haziran 2004 tarihinde yol yapım çalışmasının gerçekleştirildiği alanda düzenlenen ve 3 güvenlik korucusunun şehit düşmesine neden olan eylemin faili olduğu ifade edildi.

Soylu duyurdu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Soylu, Amanos Dağları'nda etkisizleştirilen 4 PKK'lı teröristten birinin İbrahim Şengül olduğunu ifade etti. Soylu, Bedrettin-Bedirhan kod isimli teröristin sözde Amanos Saha Sorumlusu olduğunu belirterek, kırmızı kategorideki teröristi etkisizleştiren kahramanlara tebriklerini iletti.

Terörist Hüseyin Acar da öldürülmüştü

Amanos Dağları'na yönelik operasyon kapsamında öldürülen teröristlerden biri de Hüseyin Acar olmuştu. İsmi birçok terör eyleminde geçen terörist Hüseyin Acar'ın 23 senedir terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenmişti. Dilşer kod isimli teröristin, Hatay'ın Erzin ilçesinde 23 Mart 1997 tarihinde iki güvenlik korucusunun yaralanmasına, 3 sivilin ve bir jandarmanın şehit olmasına neden olan eylemde bulunduğu tespit edilmişti. Sözde Dörtyol-İslahiye Grubu Sorumlusu'nun 1999 senesinde Hatay'da bulunan ve sivillere ait olan tesisler ile mülkleri kundakladığı belirlenmişti. 2017 senesinde ise Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir uzman çavuşun şehit düşmesine yol açan saldırıya katılım gösterdiği ortaya çıkarılan terörist Hüseyin Acar'ın mavi kategoride yer aldığı ve 3 milyon lira ödülle arandığı ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 16:23