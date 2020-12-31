SON DAKİKA: İzmir'de Yine Deprem Oldu! Kandilli Rasathanesi Açıkladı!

Elde ettiğimiz son bilgilere göre, Ege Denizi’nde İzmir’de büyük ölçüde hissedilen bir deprem meydana geldi. Bugün öğlen saatlerinde yine sallanan İzmir’de vatandaşlar panikledi. Arama motorlarında "Deprem mi oldu İzmir?” şeklinde arama yapan vatandaşlara son dakika bilgisi Kandilli Rasathanesinden geldi.

İşte başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan detayları…

AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi’nde 31 Aralık 2020 tarihinde saat 03:51:27’de büyüklüğü 3.8 olan ve derinliği 6.9 km olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Bu deprem bazı bölgelerde insanları uykusundan uyandıracak kadar hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından elde edilen bilgilere göre 30 Aralık saat 16.40’ta İzmir’de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve vatandaşlar korkmuştu. Depremin, yerin 5.18 kilometre altında meydana geldiği duyurulmuştu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları olarak kaydedildi. İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli korku ve telaşa sebep oldu. Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda 2020 Ege Denizi Depremi olarak adını duyuran deprem İzmirli vatandaşları derinden yaralamıştı. 30 Ekim 2020 günü saat 14.51’de meydana gelen depremin merkez üssü Yunanistan’ın Sisam Adası açıkları olarak belirlenmişti. Bu bölge İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunuyordu ve yerin 16,5 km altında 6,9 büyüklüğünde olduğu tespit edilmişti. Yaklaşık 16 saniye süren depremin ardından pek çok artçı deprem yaşanmıştı ve İzmirli vatandaşlar uzun süre evlerine girememişti.

Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, Yunanistan'ın Kuzey Ege ve Güney Ege bölgelerinde çok ciddi can ve mal kayıpları yaşanan bu deprem 2020 yılında yeryüzünde gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçmişti. Deprem ve deprem sonucu oluşan tsunami, söz konusu bölgelerde ciddi can kayıplarına ve maddi hasarlara neden oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, boğulma sonucu Türkiye'de 1 kişi hayatını kaybetti ve deprem sonucunda toplam 117 kişi vefat etti. Yaralanan kişi sayısı ise 1.053 olarak kayıtlara geçti. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken Urla’da yaşanan tsunami ile birlikte pek çok dükkan ve binayı su bastı. Yunanistan'da ise 2 kişi hayatını kaybetti ve 19 kişinin yaralandığı kaydedildi. Sisam Adası'ndaki Meryem Ana Kilisesi de ne yazık ki depremde yıkıldı.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 04:44