Son Dakika: İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 78’e Ulaştı

Son dakika haberine göre İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafikte yoğunluk yaşandığı bilgisine ulaşıldı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafikte yoğunluk saat 18.15’te yüzde 78 oranlarına çıktı. Güncel durum ise İstanbul’da trafiğin adeta kilit olduğunu gösterir durumda. İşte detaylar…

İstanbul’da iş çıkış saatlerinde hem toplu ulaşım hem de trafikte yoğunluk söz konusu. İBB verilerine göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüksek oranlara çıktı.

Sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Trafikte akşam saatlerinde yoğunluk yaşanırken sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Özellikle Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda yaşanan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78’e çıktı.

Trafikte mutlaka bilinmesi Gerekenler

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarına bakıldığında çoğunun sürücü hatalarından meydana geldiği görülmektedir. Trafik kurallarına önem verilmediği için de kazalar yaşanırken kurallara oldukça özen gösterilmesi gerekiyor. Özellikle tatil zamanlarında yaşanan kaza sayıları artış gösterirken trafik kurallarına uymak kazalara karşı önlem alma anlamına gelmektedir. İlk olarak hız kurallarına uyulması kaza oranlarını düşürecek en önemli etkenlerden biridir. Olası kaza risklerine karşı belirlenen hız limitleri içerisinde kalmak seyir halinde olan araçların kaza yapma oranını düşürmektedir. Alkollü araç kullanımı dikkatin toplanamaması sebebi ile kaza yapılmasına sebep olabilir. Alkol alan kişilerin gidecekleri yere ulaşması için taksi ya da toplu taşıma araçlarının kullanımı gereklidir. Alınan ceza ise ilk yakalanma için 1339 TL olup ikinci yakalanmada 1679 TL olarak görülmektedir. Bir diğer özen gösterilmesi gereken nokta ise araçlar arasındaki takip mesafesine uyulması gerektiğidir. Hava şartlarına göre takip mesafesi de arttırılabilir. Trafikte yapılan bir diğer hatalı davranış ise hatalı sollamadır. Trafik işaretleri ile sollama yapmanın yasaklandığı bölgeler içerisinde, dönemeçler ya da tepe üstleri gibi görüş yetersizliği olan yollarda, yaya ve okul geçitlerine yaklaşıldığında sollama yapılmamalıdır. Emniyet kemerinin takılı olması ise gerekli olan bir diğer durumdur. Yalnızca soför ya da sürücünün değil araç içerisinde bulunan herkesin emniyet kemeri takması zorunludur.