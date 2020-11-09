Son Dakika İstanbul'da Siren Sesi! Kadıköy ve Üsküdar'da Sarı İkaz mı var?

Son Dakika İstanbul'da Siren sesi duyuldu. 8 Kasım pazar gece 23:50 sularında İstanbul'da siren sesi çaldı. Peki Siren Sesi neden çalar? Sarı İkaz anlamına geldiği söylenen 3 dakika siren sesi hava saldırısını mı işaret ediyor.

Son Dakika İstanbul'da Siren Sesi! Kadıköy ve Üsküdar'da Sarı İkaz mı var?

Son Dakika İstanbul'da korkutan siren sesi. İstanbul'da Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde yaklaşık 3 dakika süren bir siren sesi duyuldu. Vatandaşlar bu siren sesinden oldukça korktu. Peki Siren sesi neden duyuldu? Sarı ikaz mı var?

8 Kasım İstanbul Siren sesi neden duyuldu?

İstanbul'da çıkan siren sesinin sebebi bilinmiyor.

Sarı ikaz nedir? Hava saldırısı mı var?

Özellikle Kadıköy ve Üsküdar'da çok duyulan siren sesi sonrası 3 dakikadan uzun sürdüğü için Afad sarı ikaz olabileceği yorumları yapıldı. Ancak ilk gelen bilgilere göre bir hava saldırısı yok.

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