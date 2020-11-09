Son Dakika İstanbul'da Siren Sesi! Kadıköy ve Üsküdar'da Sarı İkaz mı var?

Son Dakika İstanbul'da korkutan siren sesi. İstanbul'da Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde yaklaşık 3 dakika süren bir siren sesi duyuldu. Vatandaşlar bu siren sesinden oldukça korktu. Peki Siren sesi neden duyuldu? Sarı ikaz mı var?

8 Kasım İstanbul Siren sesi neden duyuldu?

İstanbul'da çıkan siren sesinin sebebi bilinmiyor.

Sarı ikaz nedir? Hava saldırısı mı var?

Özellikle Kadıköy ve Üsküdar'da çok duyulan siren sesi sonrası 3 dakikadan uzun sürdüğü için Afad sarı ikaz olabileceği yorumları yapıldı. Ancak ilk gelen bilgilere göre bir hava saldırısı yok.