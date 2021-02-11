Son dakika: İstanbul'da durağa giren şoförün cezası belli oldu!

Olay, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 3 Kasım 2019 tarihinde meydana gelmişti. Necdet Karakuş isimli özel halk otobüsü şoförü, durağa girmiş ve burada bulunan yolculara çarpmıştı. Söz konusu şoför, bu nedenle bir vatandaşın hayatını kaybetmesine, 14 vatandaşın ise yaralanmasına yol açmıştı.

İstanbul 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Karakuş hakkında görülen davanın duruşmasına şikâyetçilerden bazıları da geldi. Savcı tarafından Karakuş'un bir vatandaşa yönelik "kasıtlı olarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Karakuş'un ayrıca 14 vatandaşa yönelik "kasıtlı olarak öldürme girişimi" suçundan 210 seneye kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Tuğba Billur isimli şikâyetçi de Karakuş'a ceza verilmesini istedi.

"Affedin"

Savunma yapan Karakuş, tanımadığı kişileri neden öldürmek isteyeceğini sordu. Karakuş, bunun bir kaza olduğunu belirterek, savcı tarafından sunulan beyanları çok ağır olarak nitelendirdi. Bu olayın yaşanmasını asla istemeyeceğini dile getiren Karakuş, mağdurlardan kendisini affetmelerini istedi.

Cezası belli oldu

İstanbul 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Yalçın Tahir Billur'u "kasıtlı olarak öldürdüğü" gerekçesiyle Karakuş'a müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Karakuş'un cezasında pişmanlık göstermediği için herhangi bir indirim uygulamadı.

10 mağdura yönelik "kasıtlı olarak öldürme girişimi" suçundan Karakuş'a 9'ar seneden olmak üzere 90 sene hapis cezası verildi. Mağdur Beril Altıntaş'a yönelik "kasıtlı olarak öldürme girişimi" suçundan 11 sene, mağdurlar Dilek Karaağaç ve Melis Erden'e yönelik "kasıtlı olarak öldürme girişimi" suçundan 10'ar seneden olmak üzere 20 sene hapis, mağdur Ayhan Berberoğlu'na yönelik "kasıtlı olarak öldürme girişimi" suçundan 13 sene hapis olmak üzere Karakuş, toplam 134 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Olay sonucu hayatını kaybeden Yalçın Tahir Billur'un kızı, cezaya ilişkin yaptığı açıklamada, hem manevi hem maddi olarak çok yıprandıklarını dile getirdi. Tuğba Billur, adalete olan güvenlerinin arttığını belirterek, Karakuş'a verilen cezadan memnun olduklarını ifade etti.

İddianamede hangi ayrıntılar yer alıyordu?

- İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 3 Kasım 2019 tarihinde Necdet Karakuş isimli özel halk otobüsü şoförünün otobüs durağı ile söz konusu durakta bulunan yolculara çarptığı belirtilen iddianamede, olay sonucu bir vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşın da yaralandığı ifade edilmişti.

- Olayın ardından Karakuş'un otobüsten indiği ve vatandaşlardan bazılarını elinde bulunan bıçakla yaraladığı kaydedilen iddianamede, söz konusu şoförün daha sonra da denize atladığı belirtilmişti.

- İddianamede, olayın Beşiktaş Caddesi'nde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında gerçekleştiği ifade edilerek, özel halk otobüsünün ön tekeri itibarıyla 15,5 metrelik bir fren izinin saptandığı kaydedilmişti.

- Karakuş'un "bir önceki gece uyuşturucu madde aldığına, frene basıp basmadığını bile bilmediğine ve özel halk otobüsünün kameralarını kasıtlı olarak bozduğuna" dair ifadesinden bahsedilen iddianamede, Karakuş'un "otobüsü kasıtlı olarak yolcuların üstüne sürdüğünü" ifade ettiği de belirtilmişti.

- İddianamede, Yalçın Tahir Billur'u "kasıtlı olarak öldürdüğü" ve 14 vatandaşı da "kasıtlı olarak öldürme girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir müebbet hapis cezası, bir de 120 seneden 210 seneye kadar hapis cezası alması istenmişti.

- Karakuş'ta herhangi bir zekâ geriliği ya da akıl hastalığı tespit edilmediği kaydedilen iddianamede, bu nedenle Karakuş'un cezai yükümlülüğünün tam olduğu belirtilmişti.