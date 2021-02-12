Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Sevgililer Gününe Özel Muafiyet Getirdi

Bilindiği üzere 15 Şubat Pazartesi günü kademeli olarak yüz yüze eğitim süreci hayata geçirilecek. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğretmen ve öğrenci farklı şehirlerden kendi şehirlerine yolculuk yapacak. Bu seyehatlerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmayı hedefleyen İçişleri Bakanlığı, 13 Şubat ve 14 Şubat günlerinde öğretmenlere seyehat izin belgesi gerekmeden kendi araçlarıyla seyehat edebilme hakkı verdi.

İZİN BELGESİNE GEREK YOK!

Bu uygulamayla birlikte bugün ve 15 Şubat Pazartesi oluşabilecek olsa yoğunluğun önüne geçebilmek hedefleniyor. Bakanlık tarafından gönderilen genelgenin detayları ise şu şekilde:

“Görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personeli 13-14 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde seyahat izin belgesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleri ile birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecek.” ifadelerine yer verildi.

81 ile gönderilen yeni genelgeyle birlikte yurt genelindeki tüm öğretmenler hafta sonu şahsi araçlarıyla izin belgesine gerek kalmadan seyehat edebilecekler. İlgili kanun kapsamında öğretmenler herhangi bir toplu taşıma aracı kullanamazlar. Kendi aracı olmayıp toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyen öğretmenelerimiz ise e-devlet üzerinden seyehat izin başvurusu yapmak zorunda olacaklar.

Öğretmen bireylerin aileleri de seyehat izin belgesi olmadan seyehat edebilecek. Olası bir kontrol durumunda sadece kimlik kartınızı göstermeniz yeterli olacak.