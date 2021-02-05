Son dakika: HDP, CHP'yi ziyaret etti! Basın toplantısı yapılacak mı?

HDP (Halkların Demokratik Partisi), Saadet Partisi'nden sonra CHP'yi (Cumhuriyet Halk Partisi) ziyaret etti. HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Sancar ile beraberindekiler, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmede bulunmak üzere söz konusu partinin genel merkez binasına gitti.

HDP (Halkların Demokratik Partisi) heyetini karşılayan Kılıçdaroğlu'nun yanında Genel Başkan Yardımcıları Erkek, Salıcı ve Öztrak'ın bulunduğu görüldü. Öte yandan, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Sekreteri Böke'de HDP (Halkların Demokratik Partisi) heyetini karşılayan isimler arasında yer aldı. Söz konusu görüşmeden sonra ortak basın toplantısının yapılmayacağı öğrenildi.

"İş birliği yapmıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile iş birliği yapılmadığını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, söz konusu parti ile sadece görüşüldüğünü ifade etmişti. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) diğer bütün siyasi partilerle görüşmede bulunduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Ulu Önder Atatürk'e işaret etmişti. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün daima birlik ve beraberliğe destek verdiğini, kökenine, dinine veya diline bakmadan herkesin beraber yaşaması için mücadele ettiğini söylemişti.

Akşener'e HDP sorulmuştu

İYİ Parti lideri Akşener, dün DEVA Partisi lideri Babacan ile bir araya gelmişti. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısı sırasında Akşener'e HDP (Halkların Demokratik Partisi) sorulmuştu. Söz konusu partinin diğer partilere ziyaret gerçekleştirmeye başladığı ve İYİ Parti'den randevu istenileceğine dair açıklamada bulunduğu hatırlatılan Akşener'e böyle bir randevu isteğine onay verip vermeyeceği sorulmuştu.

Bunun üzerine Akşener, kendilerine henüz bir randevu talebi gelmediğini ifade etmişti. Gazeteciler, Akşener'e tekrar randevu talebi gelmesi durumunda kabul edip etmeyeceğini sormuştu. İYİ Parti'ye henüz randevu talebi gelmediğini kaydeden Akşener, bu nedenle farzu muhal üstünden açıklama yapmaya gerek olmadığını belirtmişti.

Saadet ile HDP görüşmüştü

Geçtiğimiz günlerde HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile Saadet Partisi görüşmede bulunmuştu. HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan tarafından Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na ziyaret gerçekleştirilmişti. Görüşmeye dair açıklama yapan Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, Türkiye'de kamplaşma ve kutuplaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerden Türk milletinin hoşnut olduğunu dile getirmişti. Hoşgörü ortamının oluşturulması konusunda sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerden gereken adımların beklendiğini aktaran Aydın, bu nedenle Saadet Partisi'nin diğer partilerle görüştüğünü ifade etmişti. Aydın, görüşme sırasında Türkiye'nin ve insanların karşılaştığı problemlerin görüşüldüğünü belirterek, söz konusu görüşmenin Türkiye'deki hoşgörü ortamına katkı sağlamasını umduklarını kaydetmişti.

"Demokrasi ittifakı oluşturduk"

Buldan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görüşme sırasında haksız tutuklamalar, ekonomik kriz, hukuk ve demokrasi meselelerinin ele alındığını ifade etmişti. Yalnızca demokrasi ittifakının oluşturulduğunu belirten Buldan, başka türlü bir ittifakın mevcut olmadığına dikkat çekmişti. Buldan, Türkiye'nin geleceği açısından siyasi partiler arasında gerçekleştirilen görüşmelerin önem arz ettiğini kaydetmişti.