Son Dakika! Haftasonu Sokağa Çıkma Kısıtlaması Getirilen İller!

Bir yıldan uzun süredir dünya bütün dünyanın etkisinde olduğu koronavirüs, bütün ülkelere maddi ve manevi anlamda büyük yük getirdi. Ülkeler zaman zaman normalleşme için adım atsa da, durumun daha da kötüye gitmesi neticesinde bu karardan vazgeçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan, kabine toplantısının bitmesinin ardından alınan kararlar paylaşılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı: ‘’ Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.’’ ifadeleri kullandı. Açıklamanın devamında ise, ‘’Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı nüfusumuzun yüzde sekseni teşkil eden 58 şehre ulaştı’’ açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen kabine toplantısının ardından kamera karşısına geçerek vatandaşlara bazı konularda çağrıda bulunurken bazı açıklamalarda da bulundu.Ülkemizde bir süre önce kontrollü normalleşme adımları kapsamında, çalışmalar yapılmıştı. Kontrollü normalleşme geçildikten sonra vaka sayıları mı hızlı artması ve illerin çoğunun kırmızı kategoriye geçmesi sonucunda 29 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonucunda tekrardan bazı önlemler alınmaya karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nüfusunun %80’nini kapsayan 58 şehrin vaka sayılarının artarak haritada kırmızı kategoriye geçmesi sonucunda bu kararı aldıklarını açıkladı. Toplanan Kabine toplantısının ardından alınan bu kararlar neticesinde, haberimizde listelediğimiz iller haritada kırmızı kategori içerisine girmiş olup Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere hafta sonu kısıtlamasına tabi tutulacak.

Kırmızı kategoride bulunan iller; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Sinop, Bolu, Samsun, Çankırı, Düzce, Çorum, Amasya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Kayseri, Niğde, Konya, Ankara, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Malatya, Sivas, Ordu, Tokat, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır, Sivas, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Isparta,Karaman, Kırıkkale, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Adıyaman, Osmaniye

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 21:13