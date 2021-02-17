Son dakika: Gülistan Şaylemez'i sokak ortasında öldüren kardeşi tutuklandı!

Diyarbakır'da 37 yaşındaki Gülistan Şaylemez'i sokak ortasında vurarak öldüren kişinin 28 yaşındaki kardeşi Abdullah Şaylemez olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Abdullah Şaylemez yakalandı. Emniyette ifade veren Abdullah Şaylemez, Gülistan Şaylemez'i namus meselesinden öldürdüğünü itiraf etti. Söz konusu kadının günler önce hem akrabası A.S.'den hem de babası Abdülvehap Şaylemez'i şikâyet ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Abdullah Şaylemez'in tutuklandığı öğrenildi.

5 el ateş etti

Gülistan Şaylemez'in öldürüldüğü olay, Diyarbakır Adliyesi'nin karşısında yer alan sokakta gerçekleşti. Gülistan Şaylemez, kaldırımda kardeşi Abdullah Şaylemez ile birlikte yürüyordu. Bir süre sonra Abdullah Şaylemez'in, Gülistan Şaylemez'e 5 el ateş ettiği görüldü. 38 yaşındaki Gülistan Şaylemez'in sokak ortasında kanlar içerisinde yere düştüğü fark edildi. Abdullah Şaylemez'in ise oradan koşarak uzaklaştığı görüldü.

Yaşamını yitirdi

Vatandaşlar silah seslerinin ardından güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye hem polis ekipleri hem de sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından delil araması gerçekleştirildi.

Kısa süre sonra yakalandı

Yaşanan olaydan sonra görgü tanıklarının tek tek ifadeleri alındı. Polis ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntülerine de bakıldı. Ortaya çıkan görüntülerde, kapüşon ve siyah bere takan birinin kaçtığı fark edildi. Polis ekipler, güvenlik kameralarını dikkatli bir şekilde takip etti. En sonunda bu kişinin Gülistan Şaylemez'in kardeşi olan Abdullah Şaylemez olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine 28 yaşındaki Abdullah Şaylemez'i yakalamak amacıyla harekete geçildi. Abdullah Şaylemez'in bir süre sonra Bağlar ilçesinde saklandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Abdullah Şaylemez, cinayeti işlediği silahla beraber yakalandı.

Polis merkezine getirilen Abdullah Şaylemez, namus meselesi yüzünden Gülistan Şaylemez'i öldürdüğünü söyledi. Abdullah Şaylemez'in daha sonra adliyeye gönderileceği bildirildi.

Daha önce şikâyet etmiş

Gülistan Şaylemez'in bir süre önce hem akrabası A.S.'yi hem de babası Abdülvehap Şaylemez'i şiddet birimine şikâyet ettiği tespit edildi. Gülistan Şaylemez'in bu şikâyetine ilişkin emniyette ifade verdiği de anlaşıldı.

Abdullah Şaylemez tutuklandı

Gülistan Şaylemez'i öldüren Abdullah Şaylemez'in bugün tutuklandığı öğrenildi.

Almanya'dan geldiği öğrenildi

11 Şubat 2021 tarihinde Abdullah Şaylemez'in Almanya'dan Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Önce İstanbul'a gelen Abdullah Şaylemez'in daha sonra da Diyarbakır'a geçtiği tespit edildi.

Daha önce verdiği ifadede akrabası A.S.'nin kendisini gördüğünü belirten Gülistan Şaylemez, söz konusu akraba tarafından babası Abdülvehap Şaylemez'in telefonla arandığını ve "kötü yola düştüğüne" dair ifadeler kullanıldığını söylemişti. Bunun üzerine baba Abdülvehap Şaylemez'in hemen oğlu Abdullah Şaylemez ile iletişime geçtiği ve kendisinden Diyarbakır'a gitmesini talep ettiği ortaya çıktı.