Son dakika: Genelge yayımlandı! Sevgililer Günü'nde çiçek satışı olacak mı? 

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamına her hafta sonu aralıksız şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar gününe denk gelecek. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek satışı olacak mı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık olacak mı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde internet veya telefonla sipariş verilebilecek mi? Söz konusu sorulara yanıt geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bir genelge yayımlandı.

Çiçek satışı 12 Şubat günü nasıl olacak?

Çiçek satışı gerçekleştiren iş yerlerine ilişkin ek genelge, Sevgililer Günü yaşanması muhtemel talep yoğunluğu değerlendirilerek yayımlandı. Söz konusu genelgede, çiçek satışı gerçekleştiren iş yerlerinin 12 Şubat Cuma günü sokağa çıkma yasağının uygulandığı saat 20.00 ile saat 00.00 arasında evlere servis hizmeti sunabilecekleri bildirildi.

Çiçek satışı 13-14 Şubat günleri nasıl olacak?

Sokağa çıkma yasağının kesintisiz olarak uygulandığı 13 Şubat Cumartesi ve 14 Şubat Pazar günleri çiçek satışı gerçekleştiren iş yerlerinin saat 10.00 ile saat 17.00 arasında "iş yerlerine servis" ve "evlere servis" hizmeti sunabilecekleri ifade edildi. 13 Şubat Cumartesi ve 14 Şubat Pazar günleri çiçek satışı gerçekleştiren iş yerlerinin saat 10.00 ile saat 00.00 arasında "evlere servis" hizmeti sunabilecekleri aktarıldı.

Böylece 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgililer veya eşler birbirlerine rahatlıkla çiçek gönderebilecek. Fakat pandemi koşulları sebebiyle çiçekçilere gitmek yerine evlerine veya iş yerlerine sipariş verebilecekler.

Koronavirüs sürecinde satışlar arttı

Türkiye'de koronavirüs sebebiyle insanlar en çok evlerinde vakit geçiriyor. Evden çalışmaya başlayan insanlar da günlerinin büyük bir bölümünü evlerinde geçiriyorlar. İstanbul'da çiçek satışı gerçekleştiren iş yerleri, koronavirüs sebebiyle satışlarda artış yaşandığını ifade etmişlerdi. Esenyurt ilçesinde çalışan bir çiçekçi, koronavirüs nedeniyle satışların arttığına dikkat çekmişti. Koronavirüsten önce Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, doğum günleri ve yıldönümleri gibi özel günlerde sipariş alabildiklerini aktaran çiçekçi, koronavirüs sürecinde ise evlerinde tartışan çiftlerden sipariş almaya başladıklarını dile getirmişti.

Söz konusu çiçekçi, koronavirüs sürecinde evlerinde tartışan çiftlerin barışabilmek için birbirlerine çiçek aldıklarını belirterek, en fazla orkide ve gül siparişi aldıklarını söylemişti. Çiftlerin çiçeklere özür notu yazdırdıklarını kaydeden çiçekçi, satışlardan memnun olduğunu söylemişti.

"İnternetten ve telefondan daha çok sipariş geliyor"

Bahçeşehir'den bir çiçekçi ise ayak müşterisinin azaldığını belirterek, daha çok telefondan ve internetten sipariş geldiğini ifade etmişti. Söz konusu çiçekçi, orkide, kuru gül, kırmızı gül veya çiçekli kahveli kutu siparişi aldıklarını ifade ederek, sevgililer veya eşlerin sürekli baş başa kalmaları nedeniyle tartışma yaşadıklarını, bu nedenle her tartışmadan sonra çiçek sipariş etmeye başladıklarını belirtmişti. Söz konusu çiçekçi, bu nedenle satışlarda artış gerçekleştiğini dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 16:34