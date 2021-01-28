SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanlığından KYK Yurtları İle İlgili Flaş Açıklama!

Öğrenciler tarafından sık sık sorulan “2021 KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?” sorusu nihayet cevap buldu. İkinci dönemin başlamasına az bir zaman kala öğrenciler okulların ve yurtların açılıp açılmayacağı ile ilgili yetkililerden kesin bir açıklama bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Sosyal medyada “KYK yurtları açılacak!” haberlerinin yayılması ile birlikte öğrenciler “KYK yurt başvuruları başlıyor mu?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Üniversiteyi yeni kazananlar ve devlet yurduna yerleşmek isteyen öğrenciler bir süredir KYK yurt başvurularını başlamasını bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan YÖK, üniversitelerin açılıp açılmamasına dair kararı üniversitelerin vereceğini duyurmuştu. Üniversiteler tek tek bahar dönemini ne zaman başlayacağını ve yüz yüze mi yoksa online eğitim mi yapacağını öğrencileri ile paylaşmaya başladı. Bazı üniversiteler yalnızca uygulamalı bölümlerini açma kararı alırken bazıları da tamamen online eğitime devam edeceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yani devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler KYK başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AÇIKLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili flaş açıklama yaptı. Yeni Şafak gazetesine konuşan Kasapoğlu yurtların sürekli dezenfekte edildiğini ve güncel olarak odada kalacak öğrenci sayısında planlama yaptıklarını belirtti. Bunun yanı sıra depreme elverişli olmayan KYK yurtlarının da boşaltıldığını söyleyerek yurtların yeniden inşa edildiğini hatta yeni yurtlar yapıldığını açıkladı.

Kasapoğlu’nun yaptığı açıklama şu şekilde;

“Yurtları, sürekli dezenfekte ediyoruz. Odada kalacak öğrenci sayısını planladık. Ayrıca, yurtlarda depreme dayanıklılık analizleri yapıldı. Depreme elverişli olmayanları boşalttık. Bazı yurtları yeniden inşa ettik, ve bazı inşaatlar da devam ediyor. Yurtları artık kampüslere yapıyoruz. Üniversitelerden yer alıyoruz, orada yurdu inşa ediyoruz. Çünkü gençler, kampüste olduğu müddetçe, yol parası vermeyecek, zaman kaybetmeyecek. Kampüslerde yurtların inşa edilmesi güvenlik açısından da önemli.”

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz kesin bir açıklama yapmadı.