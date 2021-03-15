Son Dakika: Gaziosmanpaşa’da Binada Bir Daire Patladı! 1 Yaralı Var

Edinilen son bilgilere göre İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir binada patlama çıktığı öğrenildi. Bina içerisinde bulunan bir dairede yaşanan korkunç olay sonucunda bir kişinin yaralandığı haberi öğrenildi. Gaziosmanpaşa’da yaşanan olayın sebebi ise henüz öğrenilemedi. İlerleyen dakikalarda daha net bir bilgiye ulaşılabilecekken binada yaşanan patlamanın sebebi olarak doğalgaz sıkışması gösterildi. Yaşanan patlama ardından çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ile birlikte olay yerine fazla sayıda polis, 112 sağlık ve itfaiye ekiplerinin geldiği bilgisi paylaşıldı.

Gaziosmanpaşa’da yaşanan olayın tam olarak adresi net bir şekilde öğrenildi. Meydana gelen patlama, Kazım Karabekir Mahallesi 922 Sokak’ta yaşandı. Patlamanın yaşandığı binada birinci katta gerçekleşen olay çevrede bulunan vatandaşların panik dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Olayın gerçekleşme saatinin 10:30 olduğu bildirildi. Henüz patlamada 22 yaşındaki bir gencin yaralandığı haberi öğrenilirken polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri patlamada yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşanan korkutucu olay, akşam saatlerinde gerçekleşti ve bina sahiplerinin korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Edinilen son bilgilere göre patlamada yaralanan kişi sayısı 1 olarak açıklandı. Çevredekiler tarafından yapılan ihbar sonucunda olay yerine çok sayıda ekipler geldi patlama sırasında etki altında kalan vatandaşlara yardım etti. Bunun yanı sıra polis ekiplerinin patlama yaşanan bina çevresinde geniş çaplı önlemler aldığı ve bölgeyi koruduğu öğrenildi. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen patlamada yaralı kişi sayısı 1 olarak açıklandı ancak ilerleyen dakikalarda daha net bir bilgiye ulaşılabileceği bilgisi verildi. Patlamanın sebebinin ise doğalgaz sıkışması olabileceği düşünüldü. Bina sahipleri ve olay yerine yakın olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde araştırmalar devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 19:32